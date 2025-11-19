Видео
Дата публикации 19 ноября 2025 18:15
обновлено: 15:03
Рабочим в Польше позволят меньше трудится в 2026 году — причина
Люди работают на предприятии. Фото: Pixabay

В 2026 году работники в Польше смогут воспользоваться двумя дополнительными днями отдыха. Это связано с тем, что два государственных праздника будут выпадать на субботу.

О том, сколько дополнительных выходных будут иметь работники в Польше в 2026 году, рассказали на информационном портале "inPoland".

Почему работники в Польше будут меньше работать в 2026 году

Согласно Трудовому кодексу Польши, если официальный праздник совпадает с нерабочим днем, работник имеет право взять выходной в другой день. В 2026 году это будет касаться двух дат:

  1. 15 августа — День Войска польского и Успения Пресвятой Девы Марии.
  2. 26 декабря — Второй день Рождества.

Оба праздника приходятся на субботу, поэтому сотрудники, работающие по трудовому договору (umowa o pracę), будут иметь право на дополнительные выходные.

Официальные выходные в Польше в 2026 году

В общем официальных праздничных дней в Польше в 2025 году будет 14. Работники будут отдыхать в такие дни:

  1. 1 января (четверг) — Новый год.
  2. 6 января (вторник) — Три Короля (Богоявление).
  3. 5 апреля (воскресенье) — Пасха.
  4. 6 апреля (понедельник) — Пасхальный понедельник.
  5. 1 мая (пятница) — День труда.
  6. 3 мая (воскресенье) — Праздник Конституции 3 мая.
  7. 24 мая (воскресенье) — Зеленые праздники.
  8. 4 июня (четверг) — Праздник Тела Господня.
  9. 15 августа (суббота) — День Войска польского и Успения Богородицы.
  10. 1 ноября (воскресенье) — День всех святых.
  11. 11 ноября (среда) — День Независимости.

В декабре 2026 года, в Польше, будут отмечать три государственных праздника — это Сочельник 24 декабря (четверг), Рождество Христово 25 декабря (пятница) и Второй день Рождества 26 декабря (суббота).

Ранее мы писали, что многие украинцы, которые живут за границей, могут получить польское гражданство, если имеют для этого четкие основания. Без выполнения всех требований второй паспорт получить не удастся.

Также мы рассказывали, что в Польше планируют выпустить новую монету номиналом 5 злотых. Это будут не обычные деньги, а часть серии "Откройте Польшу", которую начали еще в 2014 году.

Польша праздники работа выходные украинцы в Польше
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
