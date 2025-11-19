Рабочим в Польше позволят меньше трудится в 2026 году — причина

Люди работают на предприятии. Фото: Pixabay

В 2026 году работники в Польше смогут воспользоваться двумя дополнительными днями отдыха. Это связано с тем, что два государственных праздника будут выпадать на субботу.

О том, сколько дополнительных выходных будут иметь работники в Польше в 2026 году, рассказали на информационном портале "inPoland".

Почему работники в Польше будут меньше работать в 2026 году

Согласно Трудовому кодексу Польши, если официальный праздник совпадает с нерабочим днем, работник имеет право взять выходной в другой день. В 2026 году это будет касаться двух дат:

15 августа — День Войска польского и Успения Пресвятой Девы Марии. 26 декабря — Второй день Рождества.

Оба праздника приходятся на субботу, поэтому сотрудники, работающие по трудовому договору (umowa o pracę), будут иметь право на дополнительные выходные.

Официальные выходные в Польше в 2026 году

В общем официальных праздничных дней в Польше в 2025 году будет 14. Работники будут отдыхать в такие дни:

1 января (четверг) — Новый год. 6 января (вторник) — Три Короля (Богоявление). 5 апреля (воскресенье) — Пасха. 6 апреля (понедельник) — Пасхальный понедельник. 1 мая (пятница) — День труда. 3 мая (воскресенье) — Праздник Конституции 3 мая. 24 мая (воскресенье) — Зеленые праздники. 4 июня (четверг) — Праздник Тела Господня. 15 августа (суббота) — День Войска польского и Успения Богородицы. 1 ноября (воскресенье) — День всех святых. 11 ноября (среда) — День Независимости.

В декабре 2026 года, в Польше, будут отмечать три государственных праздника — это Сочельник 24 декабря (четверг), Рождество Христово 25 декабря (пятница) и Второй день Рождества 26 декабря (суббота).

