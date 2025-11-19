Робітникам в Польщі дозволять менше працювати у 2026 році — причина

Люди працюють на підприємстві. Фото: Pixabay

У 2026 році працівники в Польщі зможуть скористатися двома додатковими днями відпочинку. Це пов’язано з тим, що два державні свята випадатимуть на суботу.

Про те, скільки додаткових вихідних матимуть працівники в Польщі у 2026 році, розповіли на інформаційному порталі "inPoland".

Реклама

Читайте також:

Чому працівники в Польщі менше працюватимуть у 2026 році

Згідно з Трудовим кодексом Польщі, якщо офіційне свято збігається з неробочим днем, працівник має право взяти вихідний в інший день. У 2026 році це стосуватиметься двох дат:

15 серпня — День Війська польського та Успіння Пресвятої Діви Марії. 26 грудня — Другий день Різдва.

Обидва свята припадають на суботу, тому співробітники, які працюють за трудовим договором (umowa o pracę), матимуть право на додаткові вихідні.

Офіційні вихідні в Польщі у 2026 році

Загалом офіційних святкових днів в Польщі у 2025 році буде 14. Працівники відпочиватимуть у такі дні:

1 січня (четвер) — Новий рік. 6 січня (вівторок) — Три Королі (Богоявлення). 5 квітня (неділя) — Великдень. 6 квітня (понеділок) — Великодній понеділок. 1 травня (п’ятниця) — День праці. 3 травня (неділя) — Свято Конституції 3 травня. 24 травня (неділя) — Зелені свята. 4 червня (четвер) — Свято Тіла Господнього. 15 серпня (субота) — День Війська польського та Успіння Богородиці. 1 листопада (неділя) — День усіх святих. 11 листопада (середа) — День Незалежності.

У грудні 2026 року, у Польщі, відзначатимуть три державні свята — це Святвечір 24 грудня (четвер), Різдво Христове 25 грудня (п’ятниця) та Другий день Різдва 26 грудня (субота).

Раніше ми писали, що багато українців, які живуть за кордоном, можуть отримати польське громадянство, якщо мають для цього чіткі підстави. Без виконання всіх вимог другий паспорт отримати не вдасться.

Також ми розповідали, що в Польщі планують випустити нову монету номіналом 5 злотих. Це будуть не звичайні гроші, а частина серії "Відкрийте Польщу", яку почали ще у 2014 році.