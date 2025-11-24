Трудоустройство в Польше в 2026 году - что может измениться для украинцев

Работница склада. Фото: Pexels

2025 год стал переломным для системы трудоустройства иностранцев в Польше. Страна ввела самые масштабные за последние десять лет изменения, которые одновременно ускорили цифровизацию и усилили защиту трудовых мигрантов. В то же время бизнес получил больше бюрократических обязанностей.

О том, как изменятся условия трудоустройства украинцев в Польше в 2026 году, рассказали на портале "inPoland".

Как изменились условия трудоустройства иностранцев в Польше

Главной новацией стала полная цифровизация процедур. Отныне все документы необходимо подавать онлайн, а обновленные требования к отчетности дают государственным органам широкие возможности контролировать трудовую миграцию. Для работников новые правила также стали шагом вперед. Работодатели обязаны:

заключать письменные договоры;

информировать работников о праве вступать в профсоюзы;

обеспечивать переводом договоры о трудоустройстве на понятный язык для иностранцев.

Это должно уменьшить риски нарушения прав и повысить осведомленность мигрантов. Однако для компаний нововведения означают дополнительную нагрузку.

Бизнесу теперь нужно регулярно сообщать о начале и завершении сотрудничества с работниками, хранить больше документов и переводов и постоянно контролировать действие разрешений на пребывание. Тяжелее всего эти требования даются малому и среднему бизнесу - прежде всего в торговле, логистике и сфере услуг.

К чему готовиться в 2026 году

Эксперты предупреждают, что 2026 год может стать еще более сложным. Сочетание новых правил, более жестких процедур легализации и неопределенности относительно дальнейшего действия спецзакона для украинцев создает риски для стабильности компаний.

Власти до сих пор не сообщили, будет ли продлена временная защита и как будет применяться европейское законодательство в случае внезапного завершения спецрежима.

Очереди на оформление карт побыту в воеводских управлениях остаются критически длинными — ожидание длится месяцами, а иногда даже годами. Аналитики предупреждают, что из-за изменения правил Польша может потерять около 7% рабочей силы.

В то же время эксперты положительно оценивают систему сообщений о поручении работы, введенную в 2022 году. Она позволила работодателям быстро нанимать граждан Украины без лишних формальностей и стала одним из ключевых антикризисных инструментов на рынке труда.

