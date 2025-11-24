Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Процес легалізації іноземців у Польщі хочуть змінити — що відомо

Процес легалізації іноземців у Польщі хочуть змінити — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 12:10
Оновлено: 11:54
Польща готує нові правила для іноземців — що може змінитись у 2026 році
Люди йдуть в бік кордону. Фото: УНІАН

Уже з наступного року іноземці зможуть подавати документи на посвідку на проживання в Польщі лише онлайн — через нову електронну платформу Moduł Obsługi Spraw (MOS). Відповідний закон чекає на підпис президента.

Про те, що може змінитись для іноземців в Польщі у 2026 році, повідомляє портал InPoland.

Реклама
Читайте також:

Що планують змінити в Польщі у 2026 році

Після впровадження MOS усі заявки на тимчасове та постійне проживання, а також на статус довгострокового резидента ЄС подаватимуться виключно онлайн. Система дозволить:

  • уникнути черг і тривалого очікування;
  • зупиняти заповнення анкети й повертатися до неї пізніше;
  • подавати заяви безплатно — послуги посередників стануть не потрібними.

Точну дату запуску системи оголосять заздалегідь. Водночас у Відомстві у справах іноземців уточнили, що зміни не почнуть діяти з 1 січня 2026 року.

Як подаватимуть заяви

Іноземцю необхідно буде:

  1. Створити новий акаунт у MOS (навіть якщо профіль у старій системі вже був).
  2. Увійти через login.gov.pl і заповнити електронну форму.
  3. Підписати заяву цифровим способом — довіреним профілем, кваліфікованим підписом або особистим електронним підписом.

Які документи потрібно буде підготувати

До анкети потрібно додати актуальне цифрове фото, скан або цифрову копію всіх сторінок чинного паспорта, а також підтвердження оплати: 100 злотих за виготовлення карти перебування й гербовий збір за розгляд заяви.  Додатково, залежно від мети перебування, потрібно підготувати:

  • копію трудового договору — для роботи;
  • документ із навчального закладу — для студентів;
  • підтвердження стажування або волонтерства — якщо перебування пов’язане з цим.

Після відправлення форми заявник зможе зберегти її у PDF або XML та отримає підтвердження подання (UPO). Коли воєводське управління перевірить документи, у системі з’явиться довідка про подання заявки — вона замінить нинішній штамп у паспорті.

Пізніше заявника запросять здати біометричні дані — відбитки пальців та цифровий підпис, а також, якщо потрібно, надати додаткові документи. У разі позитивного рішення воєводське управління повідомить про готовність карти до видачі.

Раніше ми писали, що у 2026 році працівники в Польщі отримають два додаткові вихідні. Це буде можливо, тому що два офіційні свята припадатимуть на суботу.

Також ми розповідали, що багато українців, які проживають за кордоном, мають шанс отримати польське громадянство за умови наявності визначених підстав. Якщо ж обов’язкові вимоги не виконані, отримати другий паспорт буде неможливо.

Польща зміни документи українці в Польщі нововведення
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації