Польща готує нові правила для іноземців — що може змінитись у 2026 році

Уже з наступного року іноземці зможуть подавати документи на посвідку на проживання в Польщі лише онлайн — через нову електронну платформу Moduł Obsługi Spraw (MOS). Відповідний закон чекає на підпис президента.

Про те, що може змінитись для іноземців в Польщі у 2026 році, повідомляє портал InPoland.

Що планують змінити в Польщі у 2026 році

Після впровадження MOS усі заявки на тимчасове та постійне проживання, а також на статус довгострокового резидента ЄС подаватимуться виключно онлайн. Система дозволить:

уникнути черг і тривалого очікування;

зупиняти заповнення анкети й повертатися до неї пізніше;

подавати заяви безплатно — послуги посередників стануть не потрібними.

Точну дату запуску системи оголосять заздалегідь. Водночас у Відомстві у справах іноземців уточнили, що зміни не почнуть діяти з 1 січня 2026 року.

Як подаватимуть заяви

Іноземцю необхідно буде:

Створити новий акаунт у MOS (навіть якщо профіль у старій системі вже був). Увійти через login.gov.pl і заповнити електронну форму. Підписати заяву цифровим способом — довіреним профілем, кваліфікованим підписом або особистим електронним підписом.

Які документи потрібно буде підготувати

До анкети потрібно додати актуальне цифрове фото, скан або цифрову копію всіх сторінок чинного паспорта, а також підтвердження оплати: 100 злотих за виготовлення карти перебування й гербовий збір за розгляд заяви. Додатково, залежно від мети перебування, потрібно підготувати:

копію трудового договору — для роботи;

документ із навчального закладу — для студентів;

підтвердження стажування або волонтерства — якщо перебування пов’язане з цим.

Після відправлення форми заявник зможе зберегти її у PDF або XML та отримає підтвердження подання (UPO). Коли воєводське управління перевірить документи, у системі з’явиться довідка про подання заявки — вона замінить нинішній штамп у паспорті.

Пізніше заявника запросять здати біометричні дані — відбитки пальців та цифровий підпис, а також, якщо потрібно, надати додаткові документи. У разі позитивного рішення воєводське управління повідомить про готовність карти до видачі.

