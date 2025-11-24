Видео
Процесс легализации иностранцев в Польше хотят изменить — детали

Дата публикации 24 ноября 2025 12:10
обновлено: 11:54
Польша готовит новые правила для иностранцев — что может измениться в 2026 году
Люди идут в сторону границы. Фото: УНИАН

Уже со следующего года иностранцы смогут подавать документы на вид на жительство в Польше только онлайн — через новую электронную платформу Moduł Obsługi Spraw (MOS). Соответствующий закон ждет подписи президента.

О том, что может измениться для иностранцев в Польше в 2026 году, сообщает портал InPoland.

Что планируют изменить в Польше в 2026 году

После внедрения MOS все заявки на временное и постоянное проживание, а также на статус долгосрочного резидента ЕС будут подаваться исключительно онлайн. Система позволит:

  • избежать очередей и длительного ожидания;
  • останавливать заполнение анкеты и возвращаться к ней позже;
  • подавать заявления бесплатно — услуги посредников станут не нужны.

Точную дату запуска системы объявят заранее. В то же время в Ведомстве по делам иностранцев уточнили, что изменения не начнут действовать с 1 января 2026 года.

Как будут подавать заявления

Иностранцу необходимо будет:

  1. Создать новый аккаунт в MOS (даже если профиль в старой системе уже был).
  2. Войти через login.gov.pl и заполнить электронную форму.
  3. Подписать заявление цифровым способом — доверенным профилем, квалифицированной подписью или личной электронной подписью.

Какие документы нужно будет подготовить

К анкете нужно добавить актуальное цифровое фото, скан или цифровую копию всех страниц действующего паспорта, а также подтверждение оплаты: 100 злотых за изготовление карты пребывания и гербовый сбор за рассмотрение заявления. Дополнительно, в зависимости от цели пребывания, нужно подготовить:

  • копию трудового договора — для работы;
  • документ из учебного заведения — для студентов;
  • подтверждение стажировки или волонтерства — если пребывание связано с этим.

После отправки формы заявитель сможет сохранить ее в PDF или XML и получит подтверждение подачи (UPO). Когда воеводское управление проверит документы, в системе появится справка о подаче заявки — она заменит нынешний штамп в паспорте.

Позже заявителя пригласят сдать биометрические данные — отпечатки пальцев и цифровую подпись, а также, если нужно, предоставить дополнительные документы. В случае положительного решения воеводское управление сообщит о готовности карты к выдаче.

Ранее мы писали, что в 2026 году работники в Польше получат два дополнительных выходных. Это будет возможно, потому что два официальных праздника будут приходиться на субботу.

Также мы рассказывали, что многие украинцы, проживающие за рубежом, имеют шанс получить польское гражданство при условии наличия определенных оснований. Если же обязательные требования не выполнены, получить второй паспорт будет невозможно.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
