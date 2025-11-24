Польша готовит новые правила для иностранцев — что может измениться в 2026 году

Люди идут в сторону границы. Фото: УНИАН

Уже со следующего года иностранцы смогут подавать документы на вид на жительство в Польше только онлайн — через новую электронную платформу Moduł Obsługi Spraw (MOS). Соответствующий закон ждет подписи президента.

О том, что может измениться для иностранцев в Польше в 2026 году, сообщает портал InPoland.

Что планируют изменить в Польше в 2026 году

После внедрения MOS все заявки на временное и постоянное проживание, а также на статус долгосрочного резидента ЕС будут подаваться исключительно онлайн. Система позволит:

избежать очередей и длительного ожидания;

останавливать заполнение анкеты и возвращаться к ней позже;

подавать заявления бесплатно — услуги посредников станут не нужны.

Точную дату запуска системы объявят заранее. В то же время в Ведомстве по делам иностранцев уточнили, что изменения не начнут действовать с 1 января 2026 года.

Как будут подавать заявления

Иностранцу необходимо будет:

Создать новый аккаунт в MOS (даже если профиль в старой системе уже был). Войти через login.gov.pl и заполнить электронную форму. Подписать заявление цифровым способом — доверенным профилем, квалифицированной подписью или личной электронной подписью.

Какие документы нужно будет подготовить

К анкете нужно добавить актуальное цифровое фото, скан или цифровую копию всех страниц действующего паспорта, а также подтверждение оплаты: 100 злотых за изготовление карты пребывания и гербовый сбор за рассмотрение заявления. Дополнительно, в зависимости от цели пребывания, нужно подготовить:

копию трудового договора — для работы;

документ из учебного заведения — для студентов;

подтверждение стажировки или волонтерства — если пребывание связано с этим.

После отправки формы заявитель сможет сохранить ее в PDF или XML и получит подтверждение подачи (UPO). Когда воеводское управление проверит документы, в системе появится справка о подаче заявки — она заменит нынешний штамп в паспорте.

Позже заявителя пригласят сдать биометрические данные — отпечатки пальцев и цифровую подпись, а также, если нужно, предоставить дополнительные документы. В случае положительного решения воеводское управление сообщит о готовности карты к выдаче.

