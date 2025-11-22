Видео
Видео

Без проблем на границе не обойдется — сколько наличных надо иметь

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 19:15
обновлено: 17:40
Проблемы на границе с Польшей — какую минимальную сумму надо взять в дорогу
Проверка на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Некоторые украинцы могут столкнуться с финансовыми проблемами при пересечении границы. Не все знают, что для беспрепятственного выезда в Польшу необходимо подтвердить свою платежеспособность, то есть доказать, что денег в кошельке хватит на весь период пребывания в другой стране.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько денег наличными надо иметь на границе с Польшей.

Зачем нужны наличные на границе

Одна из пользовательниц социальной сети Threads рассказала историю, очевидцем которой она стала. В пункте пропуска польские пограничники требовали у женщины подтверждения платежеспособности, но она не смогла показать наличные, потому что почти все деньги держала на банковской карте.

Как результат, ей отказали во въезде, продержав около 14 часов в очереди. Женщина планировала находиться в Польше месяц, однако не знала о необходимости доказать свою финансовую состоятельность, причем с помощью наличных средств.

Действительно, такое требование существует, хотя не всегда пограничники настолько придирчивы к иностранцам. Если повезет, о наличии финансов в кошельке могут даже не спросить. Но лучше не рисковать и запастись по крайней мере минимальной суммой наличных.

Сколько денег надо взять в Польшу

Информация относительно того, сколько денег надо иметь на границе с Польшей, отличается в разных источниках. Согласно данным специализированного портала 24 Meridian, рекомендуется наличие 72 злотых на каждый запланированный день пребывания (без учета расходов на возвращение в Украину).

Однако в истории пользовательницы Threads речь шла о сумме 175 злотых в сутки. Чтобы точно избежать проблем и беспрепятственно пересечь государственную границу, рекомендуется заранее снять наличные со счета и накопить большую сумму, чем указано в этих источниках, дабы минимизировать риски.

Кстати, выписка из банка о балансе на карте тоже помогает подтвердить платежеспособность. Если не хотите везти в Польшу много наличных, можно заказать выписку и показать пограничниками. Однако помните: просто открыть банковское приложение и продемонстрировать сумму на карте — не поможет.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут вывезти за границу любую сумму наличных, однако должны осуществить письменное декларирование валютных ценностей в случае превышения установленного лимита — 10 000 евро в эквиваленте.

Также мы писали, что украинцев на границе могут оштрафовать за нарушение различных таможенных правил. Среди распространенных случаев — недекларирование валюты и перемещение товаров вне таможенного контроля.

Польша граница деньги наличка выезд за границу
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
