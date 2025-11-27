Свидетельство о рождении СССР — в каких случаях придется заменить документ

Свидетельства о рождении и браке. Фото: OLX

Украинцы, рожденные до 1991 года, до сих пор имеют советское свидетельство о рождении, поскольку документы выдавали в период существования СССР. Возникает вопрос, необходимо ли нашим гражданам заменить свидетельство на современный вариант — непосредственно украинского формата.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нужно сделать со свидетельством о рождении, выданным в СССР.

Нужно ли менять советское свидетельство о рождении

Украинское законодательство не предусматривает обязательного обмена документа. Если человек старшего возраста имеет советское свидетельство, его разрешается оставить в текущем виде. Бумажка, выданная во времена СССР, все равно считается действительной, поскольку содержит официальные штампы и подписи. Ее юридическая сила не поддается сомнению.

В то же время существуют случаи, когда без замены на украинский формат не обойтись. Специалисты Безоплатной правовой помощи рассказали в собственном Telegram-канале, что советское свидетельство о рождении требует обновления в случае:

его потери или повреждения (например, появились выцветшие надписи, дырки, разрывы и т.д.);

необходимости использования за рубежом.

За пределами Украины или вообще не принимают документы советского образца, или требуют официальный перевод с апостилем. Если понадобится оформить второе гражданство, получить вид на жительство, изменить миграционный статус, вступить в брак, подтвердить родственные связи, оформить паспорт на ребенка и т.д., придется решать проблему со старым свидетельством.

Как получить новое свидетельство о рождении

Процедура довольно простая. Можно заказать выдачу в любом территориальном отделении ГРАГСа (государственная регистрация актов гражданского состояния), предоставив паспорт гражданина, свидетельство СССР и другие документы при необходимости (решение суда, выписку из ЕРДР о краже и пр.).

Другой способ — воспользоваться функционалом портала "Дія". Необходимо авторизоваться на сайте, заполнить онлайн-форму для повторного получения свидетельства, оплатить услугу, подписать заявление и отправить в ГРАГС на обработку. Останется подождать оповещения о результате и забрать документ выбранным способом.

Украинцы, проживающие за границей, могут обратиться в дипломатическое представительство или консульское учреждение, а также подать заявление через Министерство иностранных дел. Плюс органам ГРАГС разрешено повторно выдавать свидетельство о рождении третьему лицу по доверенности.

Что еще нужно знать украинцам

