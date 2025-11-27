Свідоцтво про народження СРСР — в яких випадках доведеться замінити документ

Свідоцтва про народження і шлюб. Фото: OLX

Українці, народжені до 1991 року, досі мають радянське свідоцтво про народження, оскільки документи видавали в період існування СРСР. Постає питання, чи необхідно нашим громадянам замінити свідоцтво на сучасний варіант — безпосередньо українського формату.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що потрібно зробити зі свідоцтвом про народження, виданим у СРСР.

Чи треба міняти радянське свідоцтво про народження

Українське законодавство не передбачає обов’язкового обміну документу. Якщо людина старшого віку має радянське свідоцтво, його дозволяється залишити в поточному вигляді. Папірець, виданий за часів СРСР, все одно вважається дійсним, оскільки містить офіційні штампи і підписи. Його юридична сила не піддається сумніву.

Водночас існують випадки, коли без заміни на український формат не обійтися. Фахівці Безоплатної правничої допомоги розповіли у власному Telegram-каналі, що радянське свідоцтво про народження потребує оновлення у разі:

його втрати чи пошкодження (наприклад, з’явилися вицвілі написи, дірки, розриви тощо);

потреби використання за кордоном.

За межами України або взагалі не приймають документи радянського зразка, або вимагають офіційний переклад з апостилем. Якщо знадобиться оформити друге громадянство, отримати посвідку на проживання, змінити міграційний статус, одружитися, підтвердити родинні зв’язки, оформити паспорт на дитину тощо, доведеться вирішувати проблему зі старим свідоцтвом.

Як отримати нове свідоцтво про народження

Процедура доволі проста. Можна замовити видачу в будь-якому територіальному відділенні ДРАЦСу (державна реєстрація актів цивільного стану), надавши паспорт громадянина, свідоцтво СРСР та інші документи за потреби (рішення суду, витяг з ЄРДР про викрадення тощо).

Інший спосіб — скористатися функціоналом порталу "Дія". Необхідно авторизуватися на сайті, заповнити онлайн-форму для повторного отримання свідоцтва, оплатити послугу, підписати заяву та надіслати в ДРАЦС на опрацювання. Залишиться зачекати сповіщення про результат і забрати документ вибраним способом.

Українці, які проживають за кордоном, можуть звернутися у дипломатичне представництво чи консульську установу, а також подати заяву через Міністерство закордонних справ. Плюс органам ДРАЦС дозволено повторно видавати свідоцтво про народження третій особі за довіреністю.

Що ще варто знати українцям

