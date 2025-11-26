Відео
Ваша квітка за датою народження — розкаже все про характер

Ваша квітка за датою народження — розкаже все про характер

Дата публікації: 26 листопада 2025 18:40
Оновлено: 11:30
Яка ваша квітка за датою народження — дізнайтеся про свій талісман
Дівчина тримає в руках букет з квітами. Фото: Freepik

Кожна людина має свою квітку-талісман. Нумерологи зазначають, що рослини можуть розповісти все про характер та душу особистості. Дізнатися про свою квітку можна за днем тижня, в який ви народилися.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Ваша квітка-талісман за датою народження

Понеділок — біла лілія

Такі люди мають гостру інтуїцію та добре відчувають емоційний стан оточуючих. Ці особистості відрізняються добротою і мають цілительський дар. Вони можуть легко заспокоїти та підтримати людей.

Вівторок — червона гвоздика

Така квітка вказує на особливу відвагу і неприборкану пристрасть. Особистості, що народилися у вівторок, дуже войовничі та здатні прокласти собі шлях до кращого життя. Їхня сміливість вражає усіх навколо.

Середа — лаванда

Квітка-талісман вказує на те, що такі особистості дуже енергійні та мають ясний розум. Це сильні особистості, які здатні окутати оточуючих великою любов'ю та ніжністю.

Четвер — ірис

Люди, які мають таку квітку-талісман, люблять філософствувати та шукати відповіді на свої питання. Вони щедрі, волелюбні та мають гарне почуття гумору.  Ірис відображає світло, яке ці особистості дарують всім близьким.

П'ятниця — троянда

Люди, народжені в п'ятницю, відрізняються чарівністю і магнетизмом. Троянда вказує на те, що такі особистості дуже яскраві та емоційні. Вони мають внутрішнє тепло та витонченість, чим притягують оточуючих.

Субота — фіалка

Така квітка-талісман вказує на глибину людини. Ці особистості несуть в собі стійкість та мудрість. Вони підкорюють всіх внутрішньою силою та легко знаходять золоту середину у складних ситуаціях.

Неділя — соняшник

Соняшник вказує на те, що такі особистості наповнені життєвою енергією. Така квітка означає життєлюбство, оптимізм і пристрасть. Люди, що народилися в неділю, дуже яскраві і сміливі. Вони здатні надихати інших.

психологія квіти цікаві факти нумерологія дата
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
