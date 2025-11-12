Відео
Пристрасні коханки — нумерологи назвали їхні дати народження

Пристрасні коханки — нумерологи назвали їхні дати народження

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 18:57
Оновлено: 10:41
Дати народження найбільш пристрасних жінок — чи є ваша серед них
Жінка посміхається та тримає в руках троянду. Фото: Pexels

Деякі жінки — найкращі у стосунках. Це пристрасні партнерки, що вміють висловлювати свої почуття та насолоджуватись коханням. Нумерологи стверджують, що такі дами народжуються в три особливі дати.

Про це пише Yahoo.



Коли народжуються найбільш пристрасні жінки

Народжені 2 числа

Емоційні та інтуїтивні — жінки, що народились 2 числа будь-якого місяця, є одними з найкращих коханок. Вони не соромляться бути чуттєвими та пристрасними. До того ж таким дамам важливі не лише емоції, а й глибина стосунків. Вони легко відкривають серце перед партнером та шукають людину, яка так само зможе виражати свої почуття. Людей приваблює чарівність та любляча натура цих жінок. Вони постійно знаходяться в центрі уваги та мають безліч потенційних залицяльників.

Дати народження найбільш пристрасних жінок
Красива жінка. Фото: Pexels

Народжені 6 числа

Жінки, що народились 6 числа, знаходяться під опікою Венери — планети стосунків, чуттєвості та чарівності. Саме тому такі особистості вважаються найкращими у коханні. Вони дуже пристрасні та не дають шансу комусь встояти перед своєю привабливістю. З ними не просто бурлить пристрасть, а й зароджується глибокий емоційний зв'язок. Такі жінки здатні створити навколо себе атмосферу, що приваблює усіх чоловіків.

Народжені 17 числа 

Такі особистості не бояться проявляти почуття. Вони можуть висловлювати свою прихильність пишними жестами та гучними словами. Ці жінки дуже чутливі та хочуть не лише отримувати любов, а й віддавати її партнерові. Такі дами дуже пристрасні та не можуть стримувати емоції. Вони діляться своїми почуттями й цим роблять другу половинку найщасливішою.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
