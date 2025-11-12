Видео
Видео

Страстные любовницы — нумерологи назвали их даты рождения

Страстные любовницы — нумерологи назвали их даты рождения

Дата публикации 12 ноября 2025 18:57
обновлено: 10:41
Даты рождения самых страстных женщин — есть ли ваша среди них
Женщина улыбается и держит в руках розу. Фото: Pexels

Некоторые женщины — лучшие в отношениях. Это страстные партнерши, умеющие выражать свои чувства и наслаждаться любовью. Нумерологи утверждают, что такие дамы рождаются в три особые даты.

Об этом пишет Yahoo.

Когда рождаются наиболее страстные женщины

Рожденные 2 числа

Эмоциональные и интуитивные — женщины, родившиеся 2 числа любого месяца, являются одними из лучших любовниц. Они не стесняются быть чувственными и страстными. К тому же таким дамам важны не только эмоции, но и глубина отношений. Они легко открывают сердце перед партнером и ищут человека, который так же сможет выражать свои чувства. Людей привлекает очарование и любящая натура этих женщин. Они постоянно находятся в центре внимания и имеют множество потенциальных ухажеров.

Дати народження найбільш пристрасних жінок
Красивая женщина. Фото: Pexels

Рожденные 6 числа

Женщины, родившиеся 6 числа, находятся под опекой Венеры — планеты отношений, чувственности и обаяния. Именно поэтому такие личности считаются лучшими в любви. Они очень страстные и не дают шанса кому-то устоять перед своей привлекательностью. С ними не просто бурлит страсть, но и зарождается глубокая эмоциональная связь. Такие женщины способны создать вокруг себя атмосферу, которая привлекает всех мужчин.

Рожденные 17 числа

Такие личности не боятся проявлять чувства. Они могут выражать свою привязанность пышными жестами и громкими словами. Эти женщины очень чувствительны и хотят не только получать любовь, но и отдавать ее партнеру. Такие дамы очень страстные и не могут сдерживать эмоции. Они делятся своими чувствами и этим делают вторую половинку самой счастливой.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
