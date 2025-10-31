Видео
Україна
Видео

Дата публикации 31 октября 2025 17:40
обновлено: 10:26
В какие даты рождаются люди, часто страдающие депрессией — проверьте свою
Расстроенная девушка. Фото: Pexels

Некоторые люди склонны к депрессии больше других. Они слишком чувствительны и слишком много думают о поступках других людей. Такие личности, как утверждают нумерологи, чаще всего рождаются в три даты.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Даты рождения людей, склонных к депрессии

Люди, рожденные 2 числа

Такие личности по своей природе очень доверчивые и мягкие. Они склонны постоянно сомневаться в своем выборе и могут легко поддаваться влиянию других людей. Именно это делает их уязвимыми. Личности, рожденные 2 числа любого месяца, хорошо чувствуют настроение других людей и перебирают его на себя. Они способны легко впасть в депрессию, а потом долго не могут побороть это состояние.

В які дати народжуються люди, що часто страждають на депресію
Девушка плачет. Фото: Pexels

Люди, рожденные 4 числа

Такие люди обладают прекрасной интуицией. Они способны поддержать других и всегда знают, что сказать. Однако это часто истощает личностей, родившихся 4 числа. Кроме того, для этих людей сверхважно материальное положение и часто именно проблемы с деньгами вызывают у них депрессию. Такие люди не ищут легких путей и часто не склонны прислушиваться к советам. Они делают все по-своему и часто не учатся на ошибках.

Люди, рожденные 7 числа

Такие люди всю жизнь стремятся к независимости. Они склонны впадать в депрессию из-за недостатка свободы. Эти личности любят уединение и путешествия, поэтому если в их жизни не будет приключений, депрессия накроет таких людей с головой. Это мечтатели, которые имеют богатое воображение и некоторую отстраненность от внешнего мира.

Напомним, ранее мы писали о том, когда рождаются люди, имеющие проблемы с деньгами. Нумерологи назвали несколько дат.

Также мы рассказывали о том, в какие даты рождают люди, которые лучше всего понимают других. Им стоит становиться психологами.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
