В які дати народжуються люди, що часто страждають на депресію — перевірте свою

Засмучена дівчина. Фото: Pexels

Деякі люди схильні до депресії більше за інших. Вони занадто чутливі та забагато думають про вчинки інших людей. Такі особистості, як стверджують нумерологи, найчастіше народжуються у три дати.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Дати народження людей, схильних до депресії

Люди, народжені 2 числа

Такі особистості за своєю природою дуже довірливі та м'які. Вони схильні постійно сумніватися у своєму виборі та можуть легко піддаватися впливу інших людей. Саме це робить їх вразливими. Особистості, народжені 2 числа будь-якого місяця, добре відчувають настрій інших людей та перебирають його на себе. Вони здатні легко впасти в депресію, а потім довго не можуть побороти цей стан.

Дівчина плаче. Фото: Pexels

Люди, народжені 4 числа

Такі люди мають чудову інтуїцію. Вони здатні підтримати інших та завжди знають, що сказати. Однак це часто виснажує особистостей, що народились 4 числа. Крім того, для цих людей надважливе матеріальне становище і часто саме проблеми з грішми викликають у них депресію. Такі люди не шукають легких шляхів та часто не схильні прислухатися до порад. Вони роблять все по-своєму та часто не вчаться на помилках.

Люди, народжені 7 числа

Такі люди все життя прагнуть до незалежності. Вони схильні впадати в депресію через нестачу свободи. Ці особистості полюбляють усамітнення і подорожі, тож якщо в їхньому житті не буде пригод, депресія накриє таких людей з головою. Це мрійники, які мають багату уяву і деяку відстороненість від зовнішнього світу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли народжуються люди, що мають проблеми з грішми. Нумерологи назвали кілька дат.

Також ми розповідали про те, в які дати народжують люди, що найкраще розуміють інших. Їм варто ставати психологами.