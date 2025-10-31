В які дати народжуються люди, що часто страждають на депресію — перевірте свою

Нумерологи назвали дати народження людей, схильних до депресії
Деякі люди схильні до депресії більше за інших. Вони занадто чутливі та забагато думають про вчинки інших людей. Такі особистості, як стверджують нумерологи, найчастіше народжуються у три дати.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Дати народження людей, схильних до депресії
Люди, народжені 2 числа
Такі особистості за своєю природою дуже довірливі та м'які. Вони схильні постійно сумніватися у своєму виборі та можуть легко піддаватися впливу інших людей. Саме це робить їх вразливими. Особистості, народжені 2 числа будь-якого місяця, добре відчувають настрій інших людей та перебирають його на себе. Вони здатні легко впасти в депресію, а потім довго не можуть побороти цей стан.
Люди, народжені 4 числа
Такі люди мають чудову інтуїцію. Вони здатні підтримати інших та завжди знають, що сказати. Однак це часто виснажує особистостей, що народились 4 числа. Крім того, для цих людей надважливе матеріальне становище і часто саме проблеми з грішми викликають у них депресію. Такі люди не шукають легких шляхів та часто не схильні прислухатися до порад. Вони роблять все по-своєму та часто не вчаться на помилках.
Люди, народжені 7 числа
Такі люди все життя прагнуть до незалежності. Вони схильні впадати в депресію через нестачу свободи. Ці особистості полюбляють усамітнення і подорожі, тож якщо в їхньому житті не буде пригод, депресія накриє таких людей з головою. Це мрійники, які мають багату уяву і деяку відстороненість від зовнішнього світу.
