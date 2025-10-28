Відео
Україна
Часто мають проблеми з грішми — в які дні народжуються такі люди

Часто мають проблеми з грішми — в які дні народжуються такі люди

Дата публікації: 28 жовтня 2025 17:50
Оновлено: 11:10
Дати народження людей, яким не щастить з грішми — в чому їхня проблема
Жінка тримає гроші в руках. Фото: Pexels

Деякі люди просто приречені на невдачі з грішми. Вони або завжди мають проблеми з фінансами й не можуть їх заробити, або ж занадто несерйозно ставляться до грошей та просто марнують їх. Нумерологи стверджують, що найчастіше такі особистості народжують в певні дати.

Про це пише City Magazine.

Читайте також:

Дати народження людей, яким не щастить з грішми

6 числа будь-якого місяця (особливо червня)

Люди, що народились 6 числа, — справжні мрійники. Вони живуть фантазіями, втілення яких в реальність найчастіше буває дуже дорогим задоволенням. Такі особистості ставлять емоції вище за логіку, через що швидко втрачають гроші. Їм варто навчитись говорити "ні" самим собі.

10 числа будь-якого місяця (особливо жовтня)

Такі люди можуть мати фінансовий успіх, однак лише тоді, коли стануть самодостатніми. Їм варто перестати покладатись на інших, брати кредити чи дозволяти близьким розпоряджатись їхніми коштами.

Дати народження людей, яким не щастить з грішми
Жінка тримає в руках пакети з покупками. Фото: Pexels

12 грудня

Найбільший виклик таких людей — відокремити власні бажання від прагнення визнання. Ці особистості часто конкурують з тими, у кого є щось більше, красивіше чи дорожче. Їм вдасться нарешті почати економити тоді, коли вони перестануть доводити оточуючим свою успішність.

15 числа будь-якого місяця

Такі люди — це справжні любителі розкоші. Саме через це вони найчастіше втрачають статки. Цим особистостям варто дисциплінувати себе, аби мати фінанси та не витрачати їх на речі, які згодом лише стоятимуть на полицях.

21 та 22 числа будь-якого місяця

Такі люди воліють ігнорувати гроші. Вони не цікавляться матеріальними речами, поки не накопичуються величезні борги. Саме тому їм варто обережно ставитись до кредитів й позичок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в які дати народжуються люди, що найкраще розуміють інших. Вони стають хорошими психологами.

Також ми розповідали про те, як знайти своє місце сили за датою народження. Саме воно наповнить енергією та натхненням.

психологія гроші фінанси нумерологія дата
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
