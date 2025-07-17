Звички, які ведуть до бідності — ви точно це робите

Дівчина тримає пустий гаманець. Фото: Pexels

Деякі люди постійно відчувають нестачу грошей. Начеб то вони й гарно заробляють, але фінансовий стан все одно залишається нестабільним. Причиною цьому можуть бути кілька звичок.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Звички, через які немає грошей

Життя без плану

Аби не витрачати гроші на вітер, варто складати хоча б мінімальні плани. Продумайте власні цілі та методи, які допоможуть досягнути їх.

Економія на собі

Багато хто прагне зекономити на собі, думаючи про те, що це допоможе заощадити кошти. Насправді ж варто думати про те, як більше заробити, а не зекономити.

Пустий гаманець. Фото: Pexels

Їси все підряд

Ми є тим, що їмо. Ця фраза дійсно правдива. Якщо ви хочете більше енергії для досягнення успіху, почніть зі своєї тарілки.

Витрачати гроші без сенсу

Ведіть облік витрат. Це допоможе вам не "губити" кошти. Без цього важко буде рости у фінансовому плані.

Скарги замість дій

Перестаньте просто звинувачувати усіх у своїх бідах. Замість цього почніть діяти, аби справді змінити життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який знак Зодіаку найчастіше стає мільйонером.

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