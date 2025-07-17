Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Через ці звички ви постійно без грошей — час змінитись

Через ці звички ви постійно без грошей — час змінитись

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 06:33
Звички, які ведуть до бідності — ви точно це робите
Дівчина тримає пустий гаманець. Фото: Pexels
Ключові моменти Звички, через які немає грошей

Деякі люди постійно відчувають нестачу грошей. Начеб то вони й гарно заробляють, але фінансовий стан все одно залишається нестабільним. Причиною цьому можуть бути кілька звичок.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Звички, через які немає грошей

Життя без плану

Аби не витрачати гроші на вітер, варто складати хоча б мінімальні плани. Продумайте власні цілі та методи, які допоможуть досягнути їх.

Економія на собі

Багато хто прагне зекономити на собі, думаючи про те, що це допоможе заощадити кошти. Насправді ж варто думати про те, як більше заробити, а не зекономити.

Звички, через які немає грошей
Пустий гаманець. Фото: Pexels

Їси все підряд

Ми є тим, що їмо. Ця фраза дійсно правдива. Якщо ви хочете більше енергії для досягнення успіху, почніть зі своєї тарілки.

Витрачати гроші без сенсу

Ведіть облік витрат. Це допоможе вам не "губити" кошти. Без цього важко буде рости у фінансовому плані.

Скарги замість дій

Перестаньте просто звинувачувати усіх у своїх бідах. Замість цього почніть діяти, аби справді змінити життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який знак Зодіаку найчастіше стає мільйонером.

Також ми розповідали про те, які фінансові звички змінять ваше життя назавжди.

психологія гроші бідність звички фінанси
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації