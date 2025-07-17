Привычки, которые ведут к бедности — вы точно это делаете

Девушка держит пустой кошелек. Фото: Pexels

Некоторые люди постоянно испытывают нехватку денег. Вроде бы они и хорошо зарабатывают, но финансовое состояние все равно остается нестабильным. Причиной этому могут быть несколько привычек.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Привычки, из-за которых нет денег

Жизнь без плана

Чтобы не тратить деньги на ветер, стоит составлять хотя бы минимальные планы. Продумайте собственные цели и методы, которые помогут достичь их.

Экономия на себе

Многие стремятся сэкономить на себе, думая о том, что это поможет сэкономить средства. На самом деле стоит думать о том, как больше заработать, а не сэкономить.

Пустой кошелек. Фото: Pexels

Ешь все подряд

Мы есть то, что мы едим. Эта фраза действительно правдива. Если вы хотите больше энергии для достижения успеха, начните со своей тарелки.

Тратить деньги без смысла

Ведите учет расходов. Это поможет вам не "терять" средства. Без этого трудно будет расти в финансовом плане.

Жалобы вместо действий

Перестаньте просто обвинять всех в своих бедах. Вместо этого начните действовать, чтобы действительно изменить жизнь.

Напомним, ранее мы писали о том, какой знак Зодиака чаще всего становится миллионером.

Также мы рассказывали о том, какие финансовые привычки изменят вашу жизнь навсегда.