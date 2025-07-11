Візьміть за звичку говорити цю фразу, аби стати багатою людиною — це має знати кожен

Дівчина тримає гроші в руках. Фото: Freepik

Нерідко буває таке, що наче б то ви й працюєте, й непогано заробляєте, але грошей все одно не вистачає. Змінити це та розбагатіти допоможе всього одна проста звичка.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Слова, що допоможуть розбагатіти

Всього одна проста фраза може змінити все. Слова дійсно впливають на нашу долю та можуть притягувати певну енергетику. Аби стати багатою людиною, візьміть за звичку повторювати собі таку фразу:

"У мене гроші є завжди. І навіть більше, ніж треба. Я купую собі все, що захочу. І в мене ще залишаються гроші на будь-що інше — бажання чи подарунки".

Дівчина тримає гроші в руках. Фото: Freepik

Навіть якщо у гаманці зовсім порожньо, повторюйте собі цю фразу. Вона працює як афірмація та притягне необхідні вам кошти. Змістіть свій фокус на можливості, а не на обмеження.

Інколи наш розум мислить негативно та програмує себе на фінансові невдачі — кредити, борги та недосяжні рахунки. Розум чіпляється за те, що ми говоримо, тому дайте йому підтвердження того, що все буде гаразд.

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