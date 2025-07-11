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Головна Психологія Дивна звичка, яка працює — яка фраза зробить вас багатим

Дивна звичка, яка працює — яка фраза зробить вас багатим

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 06:33
Візьміть за звичку говорити цю фразу, аби стати багатою людиною — це має знати кожен
Дівчина тримає гроші в руках. Фото: Freepik
Ключові моменти Слова, що допоможуть розбагатіти

Нерідко буває таке, що наче б то ви й працюєте, й непогано заробляєте, але грошей все одно не вистачає. Змінити це та розбагатіти допоможе всього одна проста звичка.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Слова, що допоможуть розбагатіти

Всього одна проста фраза може змінити все. Слова дійсно впливають на нашу долю та можуть притягувати певну енергетику. Аби стати багатою людиною, візьміть за звичку повторювати собі таку фразу:

  • "У мене гроші є завжди. І навіть більше, ніж треба. Я купую собі все, що захочу. І в мене ще залишаються гроші на будь-що інше — бажання чи подарунки".
Слова, що допоможуть розбагатіти
Дівчина тримає гроші в руках. Фото: Freepik

Навіть якщо у гаманці зовсім порожньо, повторюйте собі цю фразу. Вона працює як афірмація та притягне необхідні вам кошти. Змістіть свій фокус на можливості, а не на обмеження.

Інколи наш розум мислить негативно та програмує себе на фінансові невдачі — кредити, борги та недосяжні рахунки. Розум чіпляється за те, що ми говоримо, тому дайте йому підтвердження того, що все буде гаразд.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку стають багатими до 35 років.

Також ми розповідали про те, кому з чоловіків щастить у кар'єрі — вони досягають висот.

психологія гроші багатство звички фраза
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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