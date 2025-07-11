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Главная Психология Странная привычка, что работает — какая фраза сделает вас богатым

Странная привычка, что работает — какая фраза сделает вас богатым

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 06:33
Возьмите за привычку говорить эту фразу, чтобы стать богатым человеком — это должен знать каждый
Девушка держит деньги в руках. Фото: Freepik
Ключевые моменты Слова, которые помогут разбогатеть

Нередко бывает такое, что вроде бы вы и работаете, и неплохо зарабатываете, но денег все равно не хватает. Изменить это и разбогатеть поможет всего одна простая привычка.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Слова, которые помогут разбогатеть

Всего одна простая фраза может изменить все. Слова действительно влияют на нашу судьбу и могут притягивать определенную энергетику. Чтобы стать богатым человеком, возьмите за привычку повторять себе такую фразу:

  • "У меня деньги есть всегда. И даже больше, чем нужно. Я покупаю себе все, что захочу. И у меня еще остаются деньги на что-нибудь другое — желания или подарки".
Слова, що допоможуть розбагатіти
Девушка держит деньги в руках. Фото: Freepik

Даже если в кошельке совсем пусто, повторяйте себе эту фразу. Она работает как аффирмация и притянет необходимые вам средства. Сместите свой фокус на возможности, а не на ограничения.

Иногда наш ум мыслит негативно и программирует себя на финансовые неудачи — кредиты, долги и недостижимые счета. Ум цепляется за то, что мы говорим, поэтому дайте ему подтверждение того, что все будет хорошо.

Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака становятся богатыми до 35 лет.

Также мы рассказывали о том, кому из мужчин везет в карьере — они достигают высот.

психология деньги богатство привычки фраза
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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