Як дізнатись місце сили за датою народження — додасть енергії й надихне

Дівчина в горах. Фото: Freepik

Деякі місця надихають та додають особливої енергії. При цьому кожна людина окрилюється від різного: хтось обожнює гори, хтось відчуває свободу на хвилях, а для когось найкращим у світі є батьківський дім. Це й називають місцем сили — простір, де можна наповнитися та надихнутися. Дізнатись, що найбільше підходить вам, можна за датою народження.

Яке ваше місце сили за датою народження

Ті, хто народився 1, 10, 19, 28 числа

Таким людям варто надихатись в горах. Їхнім місцем сили будуть різні храми й мечеті, що побудовані на вершинах. Саме енергетика висоти наповнить їх міццю.

Ті, хто народився 2, 11, 20, 29 числа

Вода — ось що надихне цих особистостей. Така стихія їх не лише позбавить труднощів, а й додасть сили рухатись далі. Місце сили цих людей — море, річки, озера чи ставки.

Ті, хто народився 3, 12, 21, 30 числа

Таких особистостей надихає рух. В них немає сталого місця сили, до якого потрібно приходити щоразу. Ті, хто народився в ці дати, знаходять натхнення у динаміці: за кермом, в подорожах, поїздках.

Дівчина подорожує. Фото: Freepik

Ті, хто народився 4, 13, 22, 31 числа

Природа стане місцем сили для цих людей. Їм варто відправлятись в ліс чи поле, якщо натхнення вже геть не вистачає. Дерева, квіти та трава повернуть наснагу й відновлять сили.

Ті, хто народився 5, 14, 23 числа

Люди, що народились в ці дати, мають незвичне місце сили. Їх надихають розмови та спілкування з близькими. Таким особистостям достатньо вийти в гамірний світ, аби надихнутись.

Ті, хто народився 6, 15, 24 числа

Естетика та тактильність — ось що наповнює цих людей. Їм варто шукати відновлення сили в місцях, де можна розслабитись: салони краси, масажні кабінети, різноманітні процедури.

Жінці роблять масаж. Фото: Freepik

Ті, хто народився 7, 16, 25 числа

Тиша додає енергії цим людям. Їм важливо знайти затишний та усамітнений куток, аби набратись натхнення. Це й буде місцем сили таких особистостей. Їм варто звернути увагу на ретрити, медитації чи монастирі.

Ті, хто народився 8, 17, 26 числа

Такі люди надихаються від предків. Їм важливо відчувати енергію роду, аби рухатись далі. Старі батьківські будинки чи закинуті селі — ось їхнє місце сили. Саме там цим особистостям вдається відновити зв'язок з минулим.

Ті, хто народився 9, 18, 27 числа

Ці люди надихаються пристрастю й драйвом. Їм важливо відчувати екстрим, аби наповнюватись. Саме тому місцем сили для народжених у ці дні буде швидкість, вогонь чи екстремальні види спорту.

