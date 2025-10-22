Видео
Видео

Источник вдохновения — ваше место силы по дате рождения

Источник вдохновения — ваше место силы по дате рождения

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 18:40
обновлено: 16:37
Как узнать место силы по дате рождения — придаст энергии и вдохновит
Девушка в горах. Фото: Freepik

Некоторые места вдохновляют и придают особую энергию. При этом каждый человек окрыляется от разного: кто-то обожает горы, кто-то чувствует свободу на волнах, а для кого-то лучшим в мире является родительский дом. Это и называют местом силы — пространство, где можно наполниться и вдохновиться. Узнать, что больше всего подходит вам, можно по дате рождения.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Какое ваше место силы по дате рождения

Те, кто родился 1, 10, 19, 28 числа

Таким людям стоит вдохновляться в горах. Их местом силы будут различные храмы и мечети, построенные на вершинах. Именно энергетика высоты наполнит их мощью.

Те, кто родился 2, 11, 20, 29 числа

Вода — вот что вдохновит этих личностей. Такая стихия их не только избавит от трудностей, но и придаст силы двигаться дальше. Место силы этих людей — море, реки, озера или пруды.

Те, кто родился 3, 12, 21, 30 числа

Таких личностей вдохновляет движение. У них нет постоянного места силы, к которому нужно приходить каждый раз. Те, кто родился в эти даты, находят вдохновение в динамике: за рулем, в путешествиях, поездках.

Як знайти своє місце сили
Девушка путешествует. Фото: Freepik

Те, кто родился 4, 13, 22, 31 числа

Природа станет местом силы для этих людей. Им стоит отправляться в лес или поле, если вдохновения уже совсем не хватает. Деревья, цветы и трава вернут воодушевление и восстановят силы.

Те, кто родился 5, 14, 23 числа

Люди, родившиеся в эти даты, имеют необычное место силы. Их вдохновляют разговоры и общение с близкими. Таким личностям достаточно выйти в шумный мир, чтобы вдохновиться.

Те, кто родился 6, 15, 24 числа

Эстетика и тактильность — вот что наполняет этих людей. Им стоит искать восстановления силы в местах, где можно расслабиться: салоны красоты, массажные кабинеты, различные процедуры.

Як знайти своє місце сили
Женщине делают массаж. Фото: Freepik

Те, кто родился 7, 16, 25 числа

Тишина добавляет энергии этим людям. Им важно найти уютный и уединенный уголок, чтобы набраться вдохновения. Это и будет местом силы таких личностей. Им стоит обратить внимание на ретриты, медитации или монастыри.

Те, кто родился 8, 17, 26 числа

Такие люди вдохновляются от предков. Им важно чувствовать энергию рода, чтобы двигаться дальше. Старые родительские дома или заброшенные деревни — вот их место силы. Именно там этим личностям удается восстановить связь с прошлым.

Те, кто родился 9, 18, 27 числа

Эти люди вдохновляются страстью и драйвом. Им важно чувствовать экстрим, чтобы наполняться. Именно поэтому местом силы для рожденных в эти дни будет скорость, огонь или экстремальные виды спорта.

психология советы энергия нумерология вдохновение
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
