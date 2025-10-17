Видео
Дата публикации 17 октября 2025 15:00
обновлено: 13:14
Дата рождения подскажет, каким будет мужчина в отношениях — проверьте совместимость
Нумеролог держит в руках камни с цифрами. Фото: Freepik

Нумерология способна рассказать не только о характере человека. Она также может показать, каким партнер будет в отношениях. Стоит только знать дату рождения вашего избранника.

Об этом пишет УНІАН.

Как определить число судьбы

Чтобы понять, каким будет человек в отношениях, нужно вычислить его число судьбы. Для этого нужно сложить все цифры его даты рождения — день, месяц и год. Например, если дата рождения 23.12.1997, то расчет будет таким: 2+3+1+2+1+9+9+7=34; 3+4=7. То есть в таком случае число судьбы — 7.

Что означает число судьбы

Число судьбы 1

Такой мужчина очень независим и уверен в себе, он будет делать красивые жесты и дарить подарки своей избраннице. Однако такой партнер не любит, чтобы ему перечили. Женщине нужно будет поддерживать его во всем и постоянно хвалить.

Число судьбы 2

Это заботливый, нежный и чувствительный партнер. Для него очень важен семейный уют. Такой мужчина ищет мудрую, интересную и спокойную женщину. Он хочет, чтобы его вторая половинка заботилась об уюте в семье.

Яким буде чоловік у стосунках за нумерологією
Нумерологический прогноз. Фото: Freepik

Число судьбы 3

Такой партнер — это душа любой компании. С ним всегда будет весело. Этот мужчина не ставит в приоритет уют в доме. Ему важнее, чтобы жена была счастлива, легка и интересна.

Число судьбы 4

Эти партнеры очень спокойные и надежные. Это настоящие трудоголики, что ищут женщину, которая станет надежным тылом. Настоящий друг и надежный соратник ему нужен больше, чем просто домохозяйка или любовница.

Число судьбы 5

Такие мужчины очень активны и энергичны. Такую же женщину они хотят видеть рядом с собой. Если вы хотите получить от такого партнера все и даже больше — заботьтесь о себе и следите за красотой в доме.

Число судьбы 6

Для такого мужчины семья и дом — самое важное в жизни. Он стремится, чтобы его вторая половинка имела все, что хочет. Этот партнер будет очень предан и всегда будет делать то, что важно его любимой.

Яким буде чоловік у стосунках за нумерологією
Число на камне. Фото: Freepik

Число судьбы 7

Это достаточно сильный и самодостаточный мужчина с крепким внутренним стержнем. Окружающие могут считать его холодным, однако для своей женщины такой партнер будет самым нежным в мире. При этом он будет хотеть личного пространства, поэтому не стоит на него давить.

Число судьбы 8

Это статусный мужчина с высокими целями. Среди сотен женщин он выберет ту, которая будет поддерживать его позицию в глазах окружающих. При этом такой партнер хочет, чтобы его вторая половинка занималась детьми, домом, бытом и им самим — любой другой вариант его не устроит.

Число судьбы 9

Такой мужчина обладает особой чуткостью, романтизмом и высоким уровнем эмпатии, однако к своей женщине он достаточно требователен. Он может дать любовь и заботу, но только если она будет идеальной во всем.

Напомним, ранее мы писали о том, когда рождаются особенные люди. Нумерологи утверждают, что это уникальные личности.

Также мы рассказывали о том, в какие дни рождаются настоящие лидеры. Они добиваются успеха во всем.

