Дата народження підкаже, яким буде чоловік у стосунках — перевірте сумісність

Яким буде чоловік у стосунках — дата народження підкаже
Нумерологія здатна розповісти не лише про характер людини. Вона також може показати, яким партнер буде у стосунках. Варто лише знати дату народження вашого обранця.
Як визначити число долі
Аби зрозуміти, яким буде чоловік у стосунках, потрібно вирахувати його число долі. Для цього потрібно додати всі цифри його дати народження — день, місяць і рік. Наприклад, якщо дата народження 23.12.1997, то розрахунок буде таким: 2+3+1+2+1+9+9+7=34; 3+4=7. Тобто в такому випадку число долі — 7.
Що означає число долі
Число долі 1
Такий чоловік дуже незалежний та впевнений у собі.Він буде робити красиві жести та дарувати подарунки своїй обраниці. Однак такий партнер не любить, аби йому перечили. Жінці потрібно буде підтримувати його в усьому та постійно хвалити.
Число долі 2
Це турботливий, ніжний й чутливий партнер. Для нього дуже важливий сімейний затишок. Такий чоловік шукає мудру, цікаву і спокійну жінку. Він прагне, аби його друга половинка піклувалась про затишок у сім'ї.
Число долі 3
Такий партнер — це душа будь-якої компанії. З ним завжди буде весело. Цей чоловік не ставить у пріоритет затишок у домі. Йому важливіше, аби дружина була щаслива, легка та цікава.
Число долі 4
Ці партнери дуже спокійні та надійні. Це справжні трудоголіки, які шукають жінку, що стане надійним тилом. Справжній друг і надійний соратник йому потрібен більше, ніж просто домогосподарка або коханка.
Число долі 5
Такі чоловіки дуже активні та енергійні. Таку ж жінку вони хочуть бачити поруч з собою. Якщо ви хочете отримати від такого партнера все і навіть більше — дбайте про себе та стежте за красою в будинку.
Число долі 6
Для такого чоловіка сім'я і дім — найважливіше в житті. Він прагне, аби його друга половинка мала все, що хоче. Цей партнер буде дуже відданий та завжди робитиме те, що важливо його коханій.
Число долі 7
Це досить сильний і самодостатній чоловік із міцним внутрішнім стрижнем. Оточуючі можуть вважати його холодним, однак для своєї жінки такий партнер буде найніжнішим у світі. При цьому він хотітиме особистого простору, тому не варто на нього тиснути.
Число долі 8
Це статусний чоловік із високими цілями. Серед сотень жінок він вибере ту, що буде підтримувати його позицію в очах оточуючих. При цьому такий партнер хоче, аби його друга половинка займалася дітьми, будинком, побутом і ним самим — будь-який інший варіант його не влаштує.
Число долі 9
Такий чоловік має особливу чуйність, романтизм та високий рівень емпатії, однак до своєї жінки він досить вимогливий. Він може дати любов і турботу, але тільки якщо вона буде ідеальною в усьому.
