Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Яким буде чоловік у стосунках — дата народження підкаже

Яким буде чоловік у стосунках — дата народження підкаже

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 15:00
Оновлено: 13:14
Дата народження підкаже, яким буде чоловік у стосунках — перевірте сумісність
Нумеролог тримає в руках каміння з цифрами. Фото: Freepik

Нумерологія здатна розповісти не лише про характер людини. Вона також може показати, яким партнер буде у стосунках. Варто лише знати дату народження вашого обранця.

Про це пише УНІАН.

Реклама
Читайте також:

Як визначити число долі

Аби зрозуміти, яким буде чоловік у стосунках, потрібно вирахувати його число долі. Для цього потрібно додати всі цифри його дати народження — день, місяць і рік. Наприклад, якщо дата народження 23.12.1997, то розрахунок буде таким: 2+3+1+2+1+9+9+7=34; 3+4=7. Тобто в такому випадку число долі — 7.

Що означає число долі

Число долі 1

Такий чоловік дуже незалежний та впевнений у собі.Він буде робити красиві жести та дарувати подарунки своїй обраниці. Однак такий партнер не любить, аби йому перечили. Жінці потрібно буде підтримувати його в усьому та постійно хвалити.

Число долі 2

Це турботливий, ніжний й чутливий партнер. Для нього дуже важливий сімейний затишок. Такий чоловік шукає мудру, цікаву і спокійну жінку. Він прагне, аби його друга половинка піклувалась про затишок у сім'ї.

Яким буде чоловік у стосунках за нумерологією
Нумерологічний прогноз. Фото: Freepik

Число долі 3

Такий партнер — це душа будь-якої компанії. З ним завжди буде весело. Цей чоловік не ставить у пріоритет затишок у домі. Йому важливіше, аби дружина була щаслива, легка та цікава.

Число долі 4

Ці партнери дуже спокійні та надійні. Це справжні трудоголіки, які шукають жінку, що стане надійним тилом. Справжній друг і надійний соратник йому потрібен більше, ніж просто домогосподарка або коханка.

Число долі 5

Такі чоловіки дуже активні та енергійні. Таку ж жінку вони хочуть бачити поруч з собою. Якщо ви хочете отримати від такого партнера все і навіть більше — дбайте про себе та стежте за красою в будинку.

Число долі 6

Для такого чоловіка сім'я і дім — найважливіше в житті. Він прагне, аби його друга половинка мала все, що хоче. Цей партнер буде дуже відданий та завжди робитиме те, що важливо його коханій.

Яким буде чоловік у стосунках за нумерологією
Число на камінні. Фото: Freepik

Число долі 7

Це досить сильний і самодостатній чоловік із міцним внутрішнім стрижнем. Оточуючі можуть вважати його холодним, однак для своєї жінки такий партнер буде найніжнішим у світі. При цьому він хотітиме особистого простору, тому не варто на нього тиснути.

Число долі 8

Це статусний чоловік із високими цілями. Серед сотень жінок він вибере ту, що буде підтримувати його позицію в очах оточуючих. При цьому такий партнер хоче, аби його друга половинка займалася дітьми, будинком, побутом і ним самим — будь-який інший варіант його не влаштує.

Число долі 9

Такий чоловік має особливу чуйність, романтизм та високий рівень емпатії, однак до своєї жінки він досить вимогливий. Він може дати любов і турботу, але тільки якщо вона буде ідеальною в усьому.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли народжуються особливі люди. Нумерологи стверджують, що це унікальні особистості.

Також ми розповідали про те, в які дні народжуються справжні лідери. Вони досягають успіху у всьому.

психологія чоловіки нумерологія дата стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації