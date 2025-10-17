Дата народження підкаже, яким буде чоловік у стосунках — перевірте сумісність

Нумеролог тримає в руках каміння з цифрами. Фото: Freepik

Нумерологія здатна розповісти не лише про характер людини. Вона також може показати, яким партнер буде у стосунках. Варто лише знати дату народження вашого обранця.

Про це пише УНІАН.

Реклама

Читайте також:

Як визначити число долі

Аби зрозуміти, яким буде чоловік у стосунках, потрібно вирахувати його число долі. Для цього потрібно додати всі цифри його дати народження — день, місяць і рік. Наприклад, якщо дата народження 23.12.1997, то розрахунок буде таким: 2+3+1+2+1+9+9+7=34; 3+4=7. Тобто в такому випадку число долі — 7.

Що означає число долі

Число долі 1

Такий чоловік дуже незалежний та впевнений у собі.Він буде робити красиві жести та дарувати подарунки своїй обраниці. Однак такий партнер не любить, аби йому перечили. Жінці потрібно буде підтримувати його в усьому та постійно хвалити.

Число долі 2

Це турботливий, ніжний й чутливий партнер. Для нього дуже важливий сімейний затишок. Такий чоловік шукає мудру, цікаву і спокійну жінку. Він прагне, аби його друга половинка піклувалась про затишок у сім'ї.

Нумерологічний прогноз. Фото: Freepik

Число долі 3

Такий партнер — це душа будь-якої компанії. З ним завжди буде весело. Цей чоловік не ставить у пріоритет затишок у домі. Йому важливіше, аби дружина була щаслива, легка та цікава.

Число долі 4

Ці партнери дуже спокійні та надійні. Це справжні трудоголіки, які шукають жінку, що стане надійним тилом. Справжній друг і надійний соратник йому потрібен більше, ніж просто домогосподарка або коханка.

Число долі 5

Такі чоловіки дуже активні та енергійні. Таку ж жінку вони хочуть бачити поруч з собою. Якщо ви хочете отримати від такого партнера все і навіть більше — дбайте про себе та стежте за красою в будинку.

Число долі 6

Для такого чоловіка сім'я і дім — найважливіше в житті. Він прагне, аби його друга половинка мала все, що хоче. Цей партнер буде дуже відданий та завжди робитиме те, що важливо його коханій.

Число на камінні. Фото: Freepik

Число долі 7

Це досить сильний і самодостатній чоловік із міцним внутрішнім стрижнем. Оточуючі можуть вважати його холодним, однак для своєї жінки такий партнер буде найніжнішим у світі. При цьому він хотітиме особистого простору, тому не варто на нього тиснути.

Число долі 8

Це статусний чоловік із високими цілями. Серед сотень жінок він вибере ту, що буде підтримувати його позицію в очах оточуючих. При цьому такий партнер хоче, аби його друга половинка займалася дітьми, будинком, побутом і ним самим — будь-який інший варіант його не влаштує.

Число долі 9

Такий чоловік має особливу чуйність, романтизм та високий рівень емпатії, однак до своєї жінки він досить вимогливий. Він може дати любов і турботу, але тільки якщо вона буде ідеальною в усьому.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли народжуються особливі люди. Нумерологи стверджують, що це унікальні особистості.

Також ми розповідали про те, в які дні народжуються справжні лідери. Вони досягають успіху у всьому.