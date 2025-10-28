Видео
Видео

Часто имеют проблемы с деньгами — в какие дни рождаются эти люди

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 17:50
обновлено: 11:10
Даты рождения людей, которым не везет с деньгами — в чем их проблема
Женщина держит деньги в руках. Фото: Pexels

Некоторые люди просто обречены на неудачи с деньгами. Они или всегда имеют проблемы с финансами и не могут их заработать, или же слишком несерьезно относятся к деньгам и просто тратят их впустую. Нумерологи утверждают, что чаще всего такие личности рождают в определенные даты.

Об этом пишет City Magazine.

Даты рождения людей, которым не везет с деньгами

6 числа любого месяца (особенно июня)

Люди, родившиеся 6 числа, — настоящие мечтатели. Они живут фантазиями, воплощение которых в реальность чаще всего бывает очень дорогим удовольствием. Такие личности ставят эмоции выше логики, из-за чего быстро теряют деньги. Им стоит научиться говорить "нет" самим себе.

10 числа любого месяца (особенно октября)

Такие люди могут иметь финансовый успех, однако только тогда, когда станут самодостаточными. Им стоит перестать полагаться на других, брать кредиты или позволять близким распоряжаться их средствами.

Дати народження людей, яким не щастить з грішми
Женщина держит в руках пакеты с покупками. Фото: Pexels

12 декабря

Самый большой вызов таких людей — отделить собственные желания от стремления к признанию. Эти личности часто конкурируют с теми, у кого есть что-то больше, красивее или дороже. Им удастся наконец начать экономить тогда, когда они перестанут доказывать окружающим свою успешность.

15 числа любого месяца

Такие люди — это настоящие любители роскоши. Именно поэтому они чаще всего теряют состояние. Этим личностям стоит дисциплинировать себя, чтобы иметь финансы и не тратить их на вещи, которые впоследствии только будут стоять на полках.

21 и 22 числа любого месяца

Такие люди предпочитают игнорировать деньги. Они не интересуются материальными вещами, пока не накапливаются огромные долги. Именно поэтому им стоит осторожно относиться к кредитам и займам.

Напомним, ранее мы писали о том, в какие даты рождаются люди, которые лучше всего понимают других. Они становятся хорошими психологами.

Также мы рассказывали о том, как найти свое место силы по дате рождения. Именно оно наполнит энергией и вдохновением.

психология деньги финансы нумерология дата
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
