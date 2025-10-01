Відео
Головна Психологія Як не впасти в осінню депресію — способи позбутися хандри

Як не впасти в осінню депресію — способи позбутися хандри

Ua en ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 15:10
Що допоможе позбутись осінньої хандри — це надихне та підійме настрій
Дівчина тримає букет з листя в руках. Фото: Pexels

З приходом холодної пори року багато людей відчувають емоційне виснаження. Якщо настрою геть немає, мотивацію годі шукати, а апатія супроводжує скрізь і всюди, ймовірніше за все ви потрапили на гачок осінньої хандри. Психологи зазначають, що виправити це та знову знайти радість у житті не складно.

Новини.LIVE розповідають про те, як уникнути осінньої депресії та хандри.

Читайте також:

Що робити осінню, аби уникнути хандри

Надихайтеся малими радощами

Знайдіть дрібні радощі, які будуть надихати вас. Осінь — це не лише пора похмурої погоди та опалого листя. Це ще й затишні вечори, тріскіт дров у каміні, какао з маршмелоу, приємні книги чи фільми, що надихають. Вам варто зробити осінь порою, яка буде перезавантажувати, а не псувати настрій. Знайдіть нові хобі чи спробуйте зробити те, на що давно не наважувались.

Більше прогулянок та фізичної активності

Як би не хотілося постійно бути вдома, варто виходити гуляти навіть у похмурі дні. Займайтесь вправами чи ранковими пробіжками, аби допомогти організму підвищити рівень енергії. Якщо немає можливості вийти на вулицю чи ви не хочете цього робити, займайтеся вдома — оберіть легку зарядку чи йогу, наприклад.

Як уникнути осінньої хандри
Дівчина гуляє в парку. Фото: Pexels

Соціальна активність

Не ізолюйтеся від людей. Восени саме час зустрічатися з друзями, влаштовувати спільні затишні вечори та ділитись емоціями. Спілкуйтеся телефоном чи за допомогою відеодзвінків, якщо немає можливості зустрітися. Це дасть змогу відчувати себе ближчим до інших та знизить рівень самотності й допоможе позбутись хандри.

Збалансоване харчування

Восени важливо особливу увагу приділити харчуванню. Додайте в раціон більше вітамінів та корисних продуктів. Їжте яйця, рибу, горіхи, зелень та м'ясо. Вони підтримають роботу нервової системи й покращать настрій.

Як уникнути осінньої хандри
Корисні продукти. Фото: Pexels

Чіткий режим дня

Восени варто планувати свій день так, аби не залишалося часу на бездіяльність та погані думки. Лягайте спати та прокидайтеся в один і той же час, навіть у вихідні. Ваш організм потребує стабільності й не варто позбавляти його цього. Пишіть зранку список справ на день та намагайтесь дотримуватися плану, аби осіння хандра зникла так само швидко, як й з'явилась.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому телевізор негативно впливає на настрій. Він повільно руйнує психіку.

Також ми розповідали про те, як розпізнати депресію на самому початку. Ці очевидні сигнали багато хто ігнорує.

психологія осінь депресія поради настрій
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
