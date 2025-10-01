Що допоможе позбутись осінньої хандри — це надихне та підійме настрій

Дівчина тримає букет з листя в руках. Фото: Pexels

З приходом холодної пори року багато людей відчувають емоційне виснаження. Якщо настрою геть немає, мотивацію годі шукати, а апатія супроводжує скрізь і всюди, ймовірніше за все ви потрапили на гачок осінньої хандри. Психологи зазначають, що виправити це та знову знайти радість у житті не складно.

Що робити осінню, аби уникнути хандри

Надихайтеся малими радощами

Знайдіть дрібні радощі, які будуть надихати вас. Осінь — це не лише пора похмурої погоди та опалого листя. Це ще й затишні вечори, тріскіт дров у каміні, какао з маршмелоу, приємні книги чи фільми, що надихають. Вам варто зробити осінь порою, яка буде перезавантажувати, а не псувати настрій. Знайдіть нові хобі чи спробуйте зробити те, на що давно не наважувались.

Більше прогулянок та фізичної активності

Як би не хотілося постійно бути вдома, варто виходити гуляти навіть у похмурі дні. Займайтесь вправами чи ранковими пробіжками, аби допомогти організму підвищити рівень енергії. Якщо немає можливості вийти на вулицю чи ви не хочете цього робити, займайтеся вдома — оберіть легку зарядку чи йогу, наприклад.

Дівчина гуляє в парку. Фото: Pexels

Соціальна активність

Не ізолюйтеся від людей. Восени саме час зустрічатися з друзями, влаштовувати спільні затишні вечори та ділитись емоціями. Спілкуйтеся телефоном чи за допомогою відеодзвінків, якщо немає можливості зустрітися. Це дасть змогу відчувати себе ближчим до інших та знизить рівень самотності й допоможе позбутись хандри.

Збалансоване харчування

Восени важливо особливу увагу приділити харчуванню. Додайте в раціон більше вітамінів та корисних продуктів. Їжте яйця, рибу, горіхи, зелень та м'ясо. Вони підтримають роботу нервової системи й покращать настрій.

Корисні продукти. Фото: Pexels

Чіткий режим дня

Восени варто планувати свій день так, аби не залишалося часу на бездіяльність та погані думки. Лягайте спати та прокидайтеся в один і той же час, навіть у вихідні. Ваш організм потребує стабільності й не варто позбавляти його цього. Пишіть зранку список справ на день та намагайтесь дотримуватися плану, аби осіння хандра зникла так само швидко, як й з'явилась.

