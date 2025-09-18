Чому телевізор може викликати депресію — пояснення вчених

Дівчина дивиться телевізор. Фото: Freepik

Тривале перебування перед телевізором може призвести до депресії та погіршення психологічного стану. Небезпечний зв'язок виявили дослідники з міжнародної групи. Для цього проаналізували дані понад 65 тисяч дорослих людей.

Дослідження опублікували в журналі European Psychiatry.

Чому телевізор псує психіку

Науковці провели чотирирічне дослідження та спостерігали за понад 65 тисячами людей без депресії. Учасники постійно повідомляли про час, який вони витрачали на різні справи: активності, відпочинок, сон чи перегляд телевізора. Результати спостереження здивували усіх.

Вчені виявили, що у людей середнього віку заміна перегляду телевізора на спорт знижувала ймовірність розвитку депресії. Науковці зазначають, що краще в цей час спати або ж займатись фізичною активністю. При цьому у молодих учасників такої закономірності не виявлено.

Чоловік дивиться телевізор. Фото: Freepik

У дослідженні зазначають, що заміна часу, проведеного перед телевізором, на спорт чи інші активності може стати серйозною стратегією. Саме вона допоможе уникнути депресивного розладу у середньому віці. Це врятує вашу психіку від руйнування.

Телевізор має негативний вплив на моральний стан людини, адже він спричиняє перевантаження мозку. До того ж через таку звичку можуть знижуватись когнітивні функції та розвиватись тривожність, адже люди постійно порівнюють себе з іншими чи споживають багато негативної інформації. Звичайно, не обов'язково потрібно повністю відмовлятись від перегляду телевізора, аби вберегти психіку. Достатньо буде лише зменшити кількість проведеного перед екраном часу.

