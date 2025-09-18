Відео
Головна Психологія Прихований ворог — як насправді телевізор впливає на психіку

Прихований ворог — як насправді телевізор впливає на психіку

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 09:00
Чому телевізор може викликати депресію — пояснення вчених
Дівчина дивиться телевізор. Фото: Freepik

Тривале перебування перед телевізором може призвести до депресії та погіршення психологічного стану. Небезпечний зв'язок виявили дослідники з міжнародної групи. Для цього проаналізували дані понад 65 тисяч дорослих людей.

Дослідження опублікували в журналі European Psychiatry.

Читайте також:

Чому телевізор псує психіку

Науковці провели чотирирічне дослідження та спостерігали за понад 65 тисячами людей без депресії. Учасники постійно повідомляли про час, який вони витрачали на різні справи: активності, відпочинок, сон чи перегляд телевізора. Результати спостереження здивували усіх.

Вчені виявили, що у людей середнього віку заміна перегляду телевізора на спорт знижувала ймовірність розвитку депресії. Науковці зазначають, що краще в цей час спати або ж займатись фізичною активністю. При цьому у молодих учасників такої закономірності не виявлено.

Чому телевізор може викликати депресію
Чоловік дивиться телевізор. Фото: Freepik

У дослідженні зазначають, що заміна часу, проведеного перед телевізором, на спорт чи інші активності може стати серйозною стратегією. Саме вона допоможе уникнути депресивного розладу у середньому віці. Це врятує вашу психіку від руйнування.

Телевізор має негативний вплив на моральний стан людини, адже він спричиняє перевантаження мозку. До того ж через таку звичку можуть знижуватись когнітивні функції та розвиватись тривожність, адже люди постійно порівнюють себе з іншими чи споживають багато негативної інформації. Звичайно, не обов'язково потрібно повністю відмовлятись від перегляду телевізора, аби вберегти психіку. Достатньо буде лише зменшити кількість проведеного перед екраном часу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як розпізнати депресію на початку. Зверніть увагу на кілька простих ознак.

Також ми розповідали про те, хто знаходить у зоні ризику й найчастіше страждає на депресію. Психіатр назвав кілька категорій людей.

психологія депресія цікаві факти психіка телевізор
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
