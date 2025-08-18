Хто найчастіше страждає на депресію — перевірте, чи ви в зоні ризику

Засмучена дівчина. Фото: Freepik

Часто депресію сприймають як примхи чи просто поганий настрій, однак це серйозне захворювання, яке може потягнути за собою погані наслідки. Фахівці переконані, що деякі категорії людей більш схильні до депресії, ніж інші. Вони знаходяться в так званій зоні ризику.

Про це розповів психіатр Борис Михайлов в інтерв'ю для РБК-Україна.

Хто найбільше схильний до депресії

За словами Михайлова, одними з тим, хто частіше за інших страждає через депресію, є люди похилого віку. На це є кілька причин.

"Це може бути пов'язано зі змінами у соціальному житті, втратою близьких, погіршенням фізичного здоров'я та біологічними процесами старіння", — зазначає психіатр.

Засмучений чоловік. Фото: Freepik

Також нерідко депресія буває в людей, які особисто пережили події катастрофічного рівня. Йдеться про ситуації, які напряму загрожували їхньому життю чи здоров'ю.

Крім того, така хвороба часто вражає самотніх людей. Це пов'язано з тим, що їм бракує підтримки зі сторони близьких, а соціальна ізоляція негативно впливає на ментальне здоров'я. Нерідко на депресію страждають й люди, які перенесли черепно-мозкові травми, адже це може мати прямий вплив на функціонування мозку.

Депресія у дівчини. Фото: Freepik

До зони ризику відносяться й люди, що перенесли тяжкі інфекційні захворювання. Зокрема, йдеться про COVID-19.

"У них відновилася легенева функція, а от депресивний стан зберігається до 1-1,5 року", — зазначає психіатр.

Михайлов також додає, що депресія часто зустрічається в людей з невиліковними захворюваннями, зокрема онкологічними. Як наголошує психіатр, необхідно розробити інтегрований підхід до лікування таких пацієнтів.

