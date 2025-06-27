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Головна Психологія Коли накриває депресія — просто ввімкніть ці фільми

Коли накриває депресія — просто ввімкніть ці фільми

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 22:22
Фільми, які витягнуть вас з депресії — допоможуть в найважчі періоди
Дівчина дивиться фільм. Фото: Freepik
Ключові моменти Фільми, що врятують від депресії

Поганий настрій та ознаки депресії допоможуть подолати фільми. Це не просто стрічки, а історії, що надихають та повертають емоційний стан в норму. Обов'язково подивіться їх в ті моменти, коли на душі важко.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Фільми, що врятують від депресії

"Джой" (2015)

Цей фільм розповідає історію матері-одиначки, яка неочікувано для всіх прославилася. Вона винайшла унікальну швабру та завдяки цьому створила успішну компанію. "Джой" — це стрічка про те, що не варто опускати руки навіть тоді, коли здається, що щастя ніколи не бачити.

"Примарна краса" (2016)

Ця зворушлива драма розповідає історію Говарда Інлета. Життя успішного рекламного менеджера змінюється після трагічної смерті доньки. Чоловіка накриває глибока депресія, з якої, здається, виходу вже не буде. Однак близькі вигадують дивовижний спосіб, який має повернути Говарда до життя.

"Безпомічний" (2007)

Ця психологічна драма вчить переживати ті періоди, коли здається, що нічого вже не втішить. Сценарист Хадсон Мілбанк переживає депресію та емоційну відчуженість. Він страждає через апатію та не відчуває емоцій. Чи завершаться успіхом його спроби знайти сенс життя та подолати внутрішню порожнечу?

Ці стрічки допоможуть знайти світло в житті та вибратись з емоційної ями. Вони вчать проходити через випробування, знову вірити, кохати та насолоджуватись життям.

Нагадаємо, раніше ми писали про фільм "Матеріалісти", який відкриває очі на сучасні стосунки.

Також ми розповідали про серіали для людей зі СДУГ, які тримають в напрузі до останньої хвилини.

фільм депресія поради емоції емоційне вигорання
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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