Фільм "Матеріалісти" — чому це дзеркало сучасних стосунків

Кадр з фільму "Матеріалісти". Фото: скриншот

Справжній любовний трикутник — новий фільм "Матеріалісти", який щойно вийшов, полюбився глядачам через свою життєвість та справжність. Вибір, який постає перед головною героїнею, показує, як тісно в сучасному світі переплітаються любов та вигода.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Чому варто подивитись фільм "Матеріалісти"

В український прокат фільм "Матеріалісти" вийшов 12 червня. Це чуттєва історія кохання, яка точно варта уваги. Головна героїня Люсі — успішна жінка, що допомагає людям закохуватися та одружуватися. Сама ж вона — затята холостячка, яка не планує змінювати щось у житті, аж поки не знайомиться із Гаррі Кастільйо. З одного боку — він, дуже заможний та самовпевнений чоловік, з іншого — колишній Люсі, який підробляє офіціантом. Кого ж вона обере? Спойлерити не будемо, але скажемо, що фінал точно вас здивує.

Цей фільм тонко досліджує грань між коханням та вигодою. Головна героїня намагається розібратись у власних бажаннях — статус та гроші чи справжні почуття й емоційна близькість. Цей любовний трикутник балансує між щирістю й маніпуляцією. Такі стосунки дійсно притаманні для сучасного світу, де любов і вигода тісно переплетені. І важко знайти достойне кіно, де б це подавалося правдиво та без прикрас. Тож фільм "Матеріалісти" дійсно вартий уваги з погляду психології.

Режисерка стрічки Селін Сон відома своїми шедеврами про стосунки сучасних людей. У кіно вона показує історії пошуку кохання в час, коли частина людей боїться своїх почуттів, а інша — бути самотніми. І "Матеріалісти" — це черговий шедевр Селін Сон, який оголює кохання.

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