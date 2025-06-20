Фильм "Материалисты" — почему это зеркало современных отношений

Кадр из фильма "Материалисты". Фото: скриншот

Настоящий любовный треугольник — новый фильм "Материалисты", который только что вышел, полюбился зрителям за свою жизненность и подлинность. Выбор, который стоит перед главной героиней, показывает, как тесно в современном мире переплетаются любовь и выгода.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Почему стоит посмотреть фильм "Материалисты"

В украинский прокат фильм "Материалисты" вышел 12 июня. Это чувственная история любви, которая точно стоит внимания. Главная героиня Люси — успешная женщина, которая помогает людям влюбляться и жениться. Сама же она ярая холостячка, которая не планирует менять что-то в жизни, пока не знакомится с Гарри Кастильо. С одной стороны — он, очень богатый и самоуверенный мужчина, с другой — бывший Люси, который подрабатывает официантом. Кого же она выберет? Спойлерить не будем, но скажем, что финал точно вас удивит.

Этот фильм тонко исследует грань между любовью и выгодой. Главная героиня пытается разобраться в собственных желаниях — статус и деньги или настоящие чувства и эмоциональная близость. Этот любовный треугольник балансирует между искренностью и манипуляцией. Такие отношения действительно присущи для современного мира, где любовь и выгода тесно переплетены. И трудно найти достойное кино, где бы это подавалось правдиво и без украшений. Поэтому фильм "Материалисты" действительно стоит внимания с точки зрения психологии.

Режиссер ленты Селин Сон известна своими шедеврами об отношениях современных людей. В кино она показывает истории поиска любви в то время, когда часть людей боится своих чувств, а другая — быть одинокими. И "Материалисты" — это очередной шедевр Селин Сон, который обнажает любовь.

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