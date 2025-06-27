Фильмы, которые вытащат вас из депрессии — помогут в самые тяжелые периоды

Девушка смотрит фильм. Фото: Freepik

Плохое настроение и признаки депрессии помогут преодолеть фильмы. Это не просто ленты, а истории, которые вдохновляют и возвращают эмоциональное состояние в норму. Обязательно посмотрите их в те моменты, когда на душе тяжело.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Фильмы, которые спасут от депрессии

"Джой" (2015)

Этот фильм рассказывает историю матери-одиночки, которая неожиданно для всех прославилась. Она изобрела уникальную швабру и благодаря этому создала успешную компанию. "Джой" — это лента о том, что не стоит опускать руки даже тогда, когда кажется, что счастья никогда не видать.

"Призрачная красота" (2016)

Эта трогательная драма рассказывает историю Говарда Инлета. Жизнь успешного рекламного менеджера меняется после трагической смерти дочери. Мужчину накрывает глубокая депрессия, из которой, кажется, выхода уже не будет. Однако близкие придумывают удивительный способ, который должен вернуть Говарда к жизни.

"Беспомощный" (2007)

Эта психологическая драма учит переживать те периоды, когда кажется, что ничего уже не утешит. Сценарист Хадсон Милбанк переживает депрессию и эмоциональную отчужденность. Он страдает из-за апатии и не чувствует эмоций. Завершатся ли успехом его попытки найти смысл жизни и преодолеть внутреннюю пустоту?

Эти ленты помогут найти свет в жизни и выбраться из эмоциональной ямы. Они учат проходить через испытания, снова верить, любить и наслаждаться жизнью.

Напомним, ранее мы писали о фильме "Материалисты", который открывает глаза на современные отношения.

Также мы рассказывали о сериалах для людей с СДВГ, которые держат в напряжении до последней минуты.