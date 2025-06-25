Фільм, в якому Ді Капріо блискуче зіграв аутиста — стрічка, що показує правду

Леонардо Ді Капріо. Фото: Reuters

Фільм "Що гнітить Гілберта Грейпа" вийшов ще у далекому 1993 році, але й досі ця драма залишається чи не найкращою стрічкою, в якій правдиво показаний аутизм. Роль підлітка з такою хворобою зіграв Леонардо Ді Капріо.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Про що фільм "Що гнітить Гілберта Грейпа"

Ця культова стрічка — це той самий рідкісний фільм, де порушення розвитку показано чесно та дбайливо. Роль підлітка-аутиста просто блискуче зіграв молодий Леонардо Ді Капріо. Арні — брат головного героя стрічки, Гілберта.

Аби правдиво вжитись в роль, Ді Капріо багато часу провів у закладах, де наглядають за дітьми з аутизмом. І це в нього дійсно вийшло. Актор отримав за фільм "Що гнітить Гілберта Грейпа" свої перші номінації на "Золотий глобус" та "Оскар".

При цьому у стрічці показано не хвору людину без надії на нормальне життя, а живу, складну та зворушливу особистість. Хоча й діагноз напряму не озвучується, але на аутистичні прояви вказує низка характеристик:

стереотипні рухи,

прихильність до рутини,

труднощі з розумінням кордонів та мовленням,

харчова вибірковість.

Фільм досліджує життя сім'ї, якій потрібно справлятись з негараздами. Герої стрічки приходять на допомогу одне одному, вчаться долати труднощі та просто жити щасливо.

Що таке аутизм

Аутизм виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку. Він характеризується всебічним дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування. Вилікувати таку хворобу неможливо, однак можна скорегувати її наслідки. Найчастіше такий стан проявляється в дитинстві, у перші п'ять років життя.

Люди з аутизмом зазвичай дуже обдаровані, але їм потрібно набагато більше часу, ніж іншим, аби навчитись чомусь. Симптоми хвороби, такі як обмежені інтереси, труднощі зі спілкуванням чи поведінка, що повторюється, можуть проявлятися в різній комбінації та з різним ступенем інтенсивності. Якщо батьки помічають подібні прояви, важливо негайно звернутися до фахівця.

Нагадаємо, раніше ми писали про фільм "Матеріалісти". Він відкриє вам очі на сучасні стосунки.

Також ми розповідали про те, які серіали варто подивитись людям зі СДУГ. Вони тримають в напрузі до останнього.