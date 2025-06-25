Фильм, в котором Ди Каприо блестяще сыграл аутиста — лента, показывающая правду

Леонардо Ди Каприо. Фото: Reuters

Фильм "Что угнетает Гилберта Грейпа" вышел еще в далеком 1993 году, но до сих пор эта драма остается едва ли не лучшей лентой, в которой правдиво показан аутизм. Роль подростка с такой болезнью сыграл Леонардо Ди Каприо.

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О чем фильм "Что угнетает Гилберта Грейпа"

Эта культовая лента — это тот самый редкий фильм, где нарушение развития показано честно и бережно. Роль подростка-аутиста просто блестяще сыграл молодой Леонардо Ди Каприо. Арни — брат главного героя ленты, Гилберта.

Чтобы правдиво вжиться в роль, Ди Каприо много времени провел в учреждениях, где присматривают за детьми с аутизмом. И это у него действительно получилось. Актер получил за фильм "Что угнетает Гилберта Грейпа" свои первые номинации на "Золотой глобус" и "Оскар".

При этом в ленте показан не больной человек без надежды на нормальную жизнь, а живая, сложная и трогательная личность. Хотя и диагноз напрямую не озвучивается, но на аутистические проявления указывает ряд характеристик:

стереотипные движения,

приверженность к рутине,

трудности с пониманием границ и речью,

пищевая избирательность.

Фильм исследует жизнь семьи, которой нужно справляться с проблемами. Герои ленты приходят на помощь друг другу, учатся преодолевать трудности и просто жить счастливо.

Что такое аутизм

Аутизм возникает вследствие нарушения развития головного мозга. Он характеризуется всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения. Вылечить такую болезнь невозможно, однако можно скорректировать ее последствия. Чаще всего такое состояние проявляется в детстве, в первые пять лет жизни.

Люди с аутизмом обычно очень одаренные, но им нужно гораздо больше времени, чем другим, чтобы научиться чему-то. Симптомы болезни, такие как ограниченные интересы, трудности с общением или повторяющееся поведение, могут проявляться в разной комбинации и с разной степенью интенсивности. Если родители замечают подобные проявления, важно немедленно обратиться к специалисту.

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