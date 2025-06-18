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Головна Психологія Фрази, що змінюють все — витягнуть вас з емоційної прірви

Фрази, що змінюють все — витягнуть вас з емоційної прірви

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 17:50
Що сказати собі у важкі періоди життя — п'ять фраз, які врятують
Засмучена жінка. Фото: Freepik
Ключові моменти Фрази, що допоможуть у важкі моменти життя

Іноді виникають такі життєві труднощі, що стає важко зібрати себе до купи та продовжити жити. В ці моменти навіть підтримка близьких не допомагає. Аби витягнути себе з емоційної прірви, варто повторити собі кілька фраз.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Фрази, що допоможуть у важкі моменти життя

"Я маю право трохи поплакати, але скоро знову буду сміятися"

Важливо нагадувати собі, що емоційна розрядка — це нормально. Не тримайте все в собі, а дозвольте плакати, кричати чи злитись. Ви не маєте відчувати провину за те, що сил не вистачає.

"Людина, яка найкраще може допомогти мені пережити труднощі, — це я сама"

З вами поруч можуть бути хороші друзі, люблячий партнер і сім'я. Однак варто навчитись долати проблеми самотужки, адже може настати момент, коли нікого не буде разом з вами.

Фрази, що допоможуть у важкі моменти життя
Сумна дівчина. Фото: Freepik

"Я не можу змінити обставини, але можу змінити моє ставлення до них"

Деяких речей неможливо уникнути. Важливо розуміти те, що контролювати життя повністю неможливо. Однак можливо управляти думками й ставленням до ситуацій.

"Я почну жити, коли переступлю через свій страх"

Навчіться приймати те, що з вами трапляється. Не бійтеся переступати через певні ситуації. Зона комфорту — це добре, а ще краще, якщо ви навчитесь виходити з неї, аби проживати труднощі.

Фрази, які допоможуть у важкий час
Засмучений чоловік. Фото: Freepik

"Мені потрібно кожен день піклуватися про свій спокій і внутрішній баланс"

Емоційна стабільність не менш важлива, ніж фізичне здоров'я. Піклуйтесь про свої почуття та потреби. Нагадуйте собі, наскільки це важливо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які слова змінять ставлення жінки до шлюбу. Вони зроблять стосунки щасливими.

Також ми розповідали про те, яка одна фраза відкриє очі на відносини. Вона змінює все.

психологія депресія поради фраза слова
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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