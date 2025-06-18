Що сказати собі у важкі періоди життя — п'ять фраз, які врятують

Засмучена жінка. Фото: Freepik

Іноді виникають такі життєві труднощі, що стає важко зібрати себе до купи та продовжити жити. В ці моменти навіть підтримка близьких не допомагає. Аби витягнути себе з емоційної прірви, варто повторити собі кілька фраз.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Фрази, що допоможуть у важкі моменти життя

"Я маю право трохи поплакати, але скоро знову буду сміятися"

Важливо нагадувати собі, що емоційна розрядка — це нормально. Не тримайте все в собі, а дозвольте плакати, кричати чи злитись. Ви не маєте відчувати провину за те, що сил не вистачає.

"Людина, яка найкраще може допомогти мені пережити труднощі, — це я сама"

З вами поруч можуть бути хороші друзі, люблячий партнер і сім'я. Однак варто навчитись долати проблеми самотужки, адже може настати момент, коли нікого не буде разом з вами.

Сумна дівчина. Фото: Freepik

"Я не можу змінити обставини, але можу змінити моє ставлення до них"

Деяких речей неможливо уникнути. Важливо розуміти те, що контролювати життя повністю неможливо. Однак можливо управляти думками й ставленням до ситуацій.

"Я почну жити, коли переступлю через свій страх"

Навчіться приймати те, що з вами трапляється. Не бійтеся переступати через певні ситуації. Зона комфорту — це добре, а ще краще, якщо ви навчитесь виходити з неї, аби проживати труднощі.

Засмучений чоловік. Фото: Freepik

"Мені потрібно кожен день піклуватися про свій спокій і внутрішній баланс"

Емоційна стабільність не менш важлива, ніж фізичне здоров'я. Піклуйтесь про свої почуття та потреби. Нагадуйте собі, наскільки це важливо.

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