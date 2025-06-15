Кольори означають більше, ніж ви думали — як вони впливають на психіку

Дівчина тримає в руках палітру з фарбами різних кольорів. Фото: Freepik

Деякі кольори можуть заспокоювати, а інші — асоціюються з потужною енергією. Відтінки мають значний вплив на психіку людини. Вони можуть спонукати її діяти або ж налаштовують на креатив.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Значення кольорів у психології

Червоний

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Цей колір створює відчуття терміновості та підштовхує швидко діяти. Саме тому його активно використовують відомі бренди — Coca-Cola, Netflix чи YouTube. Це також відтінок, який символізує пристрасть та впевненість.

Синій

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Відтінки синього викликають довіру та професіоналізм. Цей колір — про внутрішню силу та творчість. Саме тому, Facebook, LinkedIn чи PayPal обрали синій основним кольором. Він вдало передає авторитет цих компаній.

​​​​Дівчина переписується у Facebook на ноутбуці. Фото: Pexels

Зелений

Він асоціюється з ростом, балансом та екологією. Цей відтінок також символізує молодість й природу. Його не випадково обрали за основу відомі бренди — Starbucks, Whole Foods і Land Rover.

Жовтий

Цей колір миттєво привертає увагу. Він — про енергію та позитив. Жовтий запалює емоції та випромінює радість, щастя й тепло. Його використовують McDonald's, Snapchat та IKEA, аби передати настрій свободи та оригінальності.

Вивіска McDonald's. Фото: Pexels

Фіолетовий

Це колір розкоші, креативу та духовності. Він асоціюється з лояльністю, тож ідеально підійде усім, хто прагне завоювати довіру. Фіолетовий — основний колір Cadbury, Hallmark та преміальних б'юті-брендів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які книги з психології варто прочитати. Після них ви подивитесь на життя по-новому.

Також ми розповідали про те, які ознаки свідчать про те, що людина — емпат. Такі особистості дуже відчувають інших.