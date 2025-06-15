Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Як кольори впливають на психіку людини — ви й не здогадувались

Як кольори впливають на психіку людини — ви й не здогадувались

Ua en ru
Дата публікації: 15 червня 2025 15:15
Кольори означають більше, ніж ви думали — як вони впливають на психіку
Дівчина тримає в руках палітру з фарбами різних кольорів. Фото: Freepik
Ключові моменти Значення кольорів у психології

Деякі кольори можуть заспокоювати, а інші — асоціюються з потужною енергією. Відтінки мають значний вплив на психіку людини. Вони можуть спонукати її діяти або ж налаштовують на креатив.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Значення кольорів у психології

Червоний

Реклама

Цей колір створює відчуття терміновості та підштовхує швидко діяти. Саме тому його активно використовують відомі бренди — Coca-Cola, Netflix чи YouTube. Це також відтінок, який символізує пристрасть та впевненість.

Синій

Реклама

Відтінки синього викликають довіру та професіоналізм. Цей колір — про внутрішню силу та творчість. Саме тому, Facebook, LinkedIn чи PayPal обрали синій основним кольором. Він вдало передає авторитет цих компаній.

Значення кольорів у психології
​​​​Дівчина переписується у Facebook на ноутбуці. Фото: Pexels

Зелений

Він асоціюється з ростом, балансом та екологією. Цей відтінок також символізує молодість й природу. Його не випадково обрали за основу відомі бренди — Starbucks, Whole Foods і Land Rover.

Жовтий

Цей колір миттєво привертає увагу. Він — про енергію та позитив. Жовтий запалює емоції та випромінює радість, щастя й тепло. Його використовують McDonald's, Snapchat та IKEA, аби передати настрій свободи та оригінальності.

Значення кольорів у психології
Вивіска McDonald's. Фото: Pexels

Фіолетовий

Це колір розкоші, креативу та духовності. Він асоціюється з лояльністю, тож ідеально підійде усім, хто прагне завоювати довіру. Фіолетовий — основний колір Cadbury, Hallmark та преміальних б'юті-брендів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які книги з психології варто прочитати. Після них ви подивитесь на життя по-новому.

Також ми розповідали про те, які ознаки свідчать про те, що людина — емпат. Такі особистості дуже відчувають інших.

психологія емоції цікаві факти психіка кольори
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації