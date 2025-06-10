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Головна Психологія Дізнайтесь більше про свій душевний стан — психологічний тест

Дізнайтесь більше про свій душевний стан — психологічний тест

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 08:15
Швидкий тест на душевний стан — що він про вас розкаже
Дівчина посміхається. Фото: Pexels

Усвідомлення своїх сильних сторін впливає на успіх в тій чи іншій справі. Варто знати, які риси характеру у вас переважають та який зараз ваш душевний стан. Це допоможе зрозуміти, куди краще рухатись далі.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Тест на душевний стан

Уважно подивіться на картинку. Виберіть один із трьох каменів, який здається вам найбільш привабливим, та дізнайтеся більше про ваш душевний стан.

Простий психологічний тест на душевний стан
Тест на визначення душевного стану. Фото: УНІАН

Результати тесту

Камінь №1

Ви гармонійна та миролюбна натура, якщо обрали цей камінь. Такі особистості не люблять істерик та віддають перевагу спокійному підходу до життя. Найбільший ваш дар — внутрішній спокій, від вас завжди віє впевненістю та мудрістю. Ви можете дати цінну пораду та втішити інших, разом з тим, ви також добре розумієте й свої емоції.

Камінь №2

Цей камінь вказує на талант до комунікації. Якщо ви обрали його, то вмієте встановлювати глибокі зв'язки з людьми та дуже цінуєте близьких. Такі особистості щедрі на допомогу й завжди підтримають. Ви вмієте бачити в людях найкраще та надихаєте їх. Ваш основний душевний стан — відкритість до нового й оптимізм.

Камінь №3

Ви самодостатня та розумна особистість, якщо вподобали цей камінь. Результат тесту вказує на те, що ви вдумливі, незалежні та вмієте мислити творчо. Такі особистості помічають речі, на які інші не звертають увагу. Ви мислите ширше й не шукаєте простих відповідей. Ви вперті, вмієте відстоювати свою думку й не підлаштовуєтеся під інших.

Нагадаємо, раніше ми публікували тест, який покаже стан вашої психіки. Він покаже, чи все гаразд з вашим внутрішнім станом.

Також ми розповідали про тест, який покаже потреби внутрішньої дитини. Дізнайтесь про свої незакриті запити.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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