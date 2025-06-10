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Главная Психология Узнайте больше о своем душевном состоянии — психологический тест

Узнайте больше о своем душевном состоянии — психологический тест

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 08:15
Быстрый тест на душевное состояние — что он о вас расскажет
Девушка улыбается. Фото: Pexels

Осознание своих сильных сторон влияет на успех в том или ином деле. Стоит знать, какие черты характера у вас преобладают и какое сейчас ваше душевное состояние. Это поможет понять, куда лучше двигаться дальше.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Тест на душевное состояние

Внимательно посмотрите на картинку. Выберите один из трех камней, который кажется вам наиболее привлекательным, и узнайте больше о вашем душевном состоянии.

Простий психологічний тест на душевний стан
Тест на определение душевного состояния. Фото: УНІАН

Результаты теста

Камень №1

Вы гармоничная и миролюбивая натура, если выбрали этот камень. Такие личности не любят истерик и предпочитают спокойный подход к жизни. Самый большой ваш дар — внутреннее спокойствие, от вас всегда веет уверенностью и мудростью. Вы можете дать ценный совет и утешить других, вместе с тем, вы также хорошо понимаете и свои эмоции.

Камень №2

Этот камень указывает на талант к коммуникации. Если вы выбрали его, то умеете устанавливать глубокие связи с людьми и очень цените близких. Такие личности щедры на помощь и всегда поддержат. Вы умеете видеть в людях лучшее и вдохновляете их. Ваше основное душевное состояние — открытость к новому и оптимизм.

Камень №3

Вы самодостаточная и умная личность, если облюбовали этот камень. Результат теста указывает на то, что вы вдумчивы, независимы и умеете мыслить творчески. Такие личности замечают вещи, на которые другие не обращают внимание. Вы мыслите шире и не ищете простых ответов. Вы упрямы, умеете отстаивать свое мнение и не подстраиваетесь под других.

Напомним, ранее мы публиковали тест, который покажет состояние вашей психики. Он покажет, все ли в порядке с вашим внутренним состоянием.

Также мы рассказывали о тесте, который покажет потребности внутреннего ребенка. Узнайте о своих незакрытых запросах.

психология характер психологическое состояние тест тест на характер
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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