У якому стані ваша психіка — простий тест розповість все про емоційний стан

Дівчина тримає в руках телефон. Фото: Freepik

Через хвилювання та стреси часто наша душевна рівновага потребує особливої уваги й турботи. Варто розуміти, в якому стані психіка, аби мати змогу вчасно допомогти їй. Це покаже простий тест.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Оцініть свій психологічний стан

Уважно подивіться на зображення. Визначте, чи бачите ви рух фігури. Якщо так, то зауважте, в який біг вона тяжіє.

Тест на визначення психічного стану. Фото: dzhereloua

Результати тесту

Фігура нерухома

Це ознака того, що у вашому житті наступив так званий застій. Ваша психіка стала абсолютно байдужою до життя та "законсервувалася".

Фігура тяжіє вліво

Якщо вам здається, що фігура тяжіє вліво, при цьому світле насувається на темне, ваша психіка сповнена планів та надій. Ви вірите у власні сили та наповнені життєвою енергією.

Якщо ж фігура тяжіє вправо, але темне насувається на світле — у вашому житті зараз не найкращий період. Внутрішній стан підкошений через сумніви, тривогу та побоювання.

Фігура тяжіє вгору

Це говорить про те, що ваша психіка робить все для того, аби змінити життя на краще. Мозок прагне виправити помилки.

Фігура тяжіє донизу

Така ознака говорить про те, що у вас не вистачає життєвих сил. Психіка знаходиться в стані апатії та повному небажанні боротися.

Фігура розгойдується з боку в бік

Це свідчить про ознаку гармонії та спокою всередині вас. Такі люди сповнені бадьорості й оптимізму та віддають перевагу дії над роздумами.

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