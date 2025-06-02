В каком состоянии ваша психика — простой тест расскажет об эмоциональном состоянии

Все ли в порядке с вашей психикой — простой тест покажет
Из-за волнения и стрессов часто наше душевное равновесие требует особого внимания и заботы. Стоит понимать, в каком состоянии психика, чтобы иметь возможность вовремя помочь ей. Это покажет простой тест.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Оцените свое психологическое состояние
Внимательно посмотрите на изображение. Определите, видите ли вы движение фигуры. Если да, то заметьте, в какой бег она тяготеет.
Результаты теста
Фигура неподвижна
Это признак того, что в вашей жизни наступил так называемый застой. Ваша психика стала абсолютно равнодушной к жизни и "законсервировалась".
Фигура тяготеет влево
Если вам кажется, что фигура тяготеет влево, при этом светлое надвигается на темное, ваша психика полна планов и надежд. Вы верите в собственные силы и наполнены жизненной энергией.
Если же фигура тяготеет вправо, но темное надвигается на светлое — в вашей жизни сейчас не лучший период. Внутреннее состояние подкошено из-за сомнений, тревоги и опасений.
Фигура тяготеет вверх
Это говорит о том, что ваша психика делает все для того, чтобы изменить жизнь к лучшему. Мозг стремится исправить ошибки.
Фигура тяготеет вниз
Такой признак говорит о том, что у вас не хватает жизненных сил. Психика находится в состоянии апатии и полного нежелания бороться.
Фигура раскачивается из стороны в сторону
Это свидетельствует о признаке гармонии и спокойствия внутри вас. Такие люди полны бодрости и оптимизма и предпочитают действия размышлениям.
Напомним, ранее мы писали о тесте, который покажет ваше будущее. Узнайте, что подготовила вам судьба.
Также мы рассказывали о том, как определить свой тип личности. Пройдите этот простой и быстрый тест.
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