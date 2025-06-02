В каком состоянии ваша психика — простой тест расскажет об эмоциональном состоянии

Девушка держит в руках телефон. Фото: Freepik

Из-за волнения и стрессов часто наше душевное равновесие требует особого внимания и заботы. Стоит понимать, в каком состоянии психика, чтобы иметь возможность вовремя помочь ей. Это покажет простой тест.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Оцените свое психологическое состояние

Внимательно посмотрите на изображение. Определите, видите ли вы движение фигуры. Если да, то заметьте, в какой бег она тяготеет.

Тест на определение психического состояния. Фото: dzhereloua

Результаты теста

Фигура неподвижна

Это признак того, что в вашей жизни наступил так называемый застой. Ваша психика стала абсолютно равнодушной к жизни и "законсервировалась".

Фигура тяготеет влево

Если вам кажется, что фигура тяготеет влево, при этом светлое надвигается на темное, ваша психика полна планов и надежд. Вы верите в собственные силы и наполнены жизненной энергией.

Если же фигура тяготеет вправо, но темное надвигается на светлое — в вашей жизни сейчас не лучший период. Внутреннее состояние подкошено из-за сомнений, тревоги и опасений.

Фигура тяготеет вверх

Это говорит о том, что ваша психика делает все для того, чтобы изменить жизнь к лучшему. Мозг стремится исправить ошибки.

Фигура тяготеет вниз

Такой признак говорит о том, что у вас не хватает жизненных сил. Психика находится в состоянии апатии и полного нежелания бороться.

Фигура раскачивается из стороны в сторону

Это свидетельствует о признаке гармонии и спокойствия внутри вас. Такие люди полны бодрости и оптимизма и предпочитают действия размышлениям.

Напомним, ранее мы писали о тесте, который покажет ваше будущее. Узнайте, что подготовила вам судьба.

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