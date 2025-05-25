Чи можна захворіти на рак через стрес — вся правда про це

Дівчина погано себе почуває. Фото: Freepik

Постійне придушення власних емоцій та життя в хронічному стресі — це не тільки про емоційний дискомфорт. Насамперед це може відображатись на вашому здоров'ї та нести небезпеку для організму.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як показують наукові дослідження, через тривалий стрес можуть виникати хронічні захворювання, аутоімунні порушення та навіть зростання пухлин. Особливо це стосується випадків, коли люди приглушують власні емоції.

Стрес викликає надлишок кортизолу, а він, в свою чергу, пригнічує імунну систему та запускає запальні процеси. Якщо людина постійно емоційно пригнічена, в неї дійсно зростає ризик онкозахворювань.

Стрес у дівчини. Фото: Freepik

При довгому стримуванні емоцій виникає таке собі "замороження". Воно напряму пов'язано з частотою рецидивів при онкологічних діагнозах. Крім того, в людей, які жили у токсичних середовищах, частіше розвиваються аутоімунні захворювання. Йдеться про стосунки, де доводилось мовчати, пристосовуватись чи зраджувати себе.

Емоційна іскра, яку гасить хтось інший, з часом приглушує імунітет. Такий стан дійсно вбиває клітинну регенерацію та відкриває двері хворобам.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як перестати заїдати стрес. Є кілька дієвих порад, які допоможуть усім.

Також ми розповідали про вплив розриву стосунків на мозок. Це викликає сильний стрес та емоційне пригнічення.