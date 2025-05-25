Можно ли заболеть раком из-за стресса — вся правда об этом

Заболеть раком из-за стресса — миф или страшная реальность
Постоянное подавление собственных эмоций и жизнь в хроническом стрессе — это не только об эмоциональном дискомфорте. Прежде всего это может отражаться на вашем здоровье и нести опасность для организма.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Может ли развиваться рак из-за стресса
Как показывают научные исследования, из-за длительного стресса могут возникать хронические заболевания, аутоиммунные нарушения и даже рост опухолей. Особенно это касается случаев, когда люди приглушают собственные эмоции.
Стресс вызывает избыток кортизола, а он, в свою очередь, подавляет иммунную систему и запускает воспалительные процессы. Если человек постоянно эмоционально подавлен, у него действительно возрастает риск онкозаболеваний.
При долгом сдерживании эмоций возникает некое "замораживание". Оно напрямую связано с частотой рецидивов при онкологических диагнозах. Кроме того, у людей, которые жили в токсичных средах, чаще развиваются аутоиммунные заболевания. Речь идет об отношениях, где приходилось молчать, приспосабливаться или предавать себя.
Эмоциональная искра, которую гасит кто-то другой, со временем приглушает иммунитет. Такое состояние действительно убивает клеточную регенерацию и открывает двери болезням.
Напомним, ранее мы писали о том, как перестать заедать стресс. Есть несколько действенных советов, которые помогут всем.
Также мы рассказывали о влиянии разрыва отношений на мозг. Это вызывает сильный стресс и эмоциональное угнетение.
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