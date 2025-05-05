Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Психологія arrow Несподіваний зв'язок — як чоловічий стрес впливає на потомство arrow

Несподіваний зв'язок — як чоловічий стрес впливає на потомство

5 травня 2025 18:53
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Чоловічий стрес може вплинути на здоров'я майбутньої дитини — дослідження
Стрес у чоловіка. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Чоловічий стрес — серйозна проблема. Це залишає відбиток у спермі. Й хоча зміни не торкаються самої ДНК, але впливають на те, як працюють гени у майбутньої дитини.

Про це йдеться у дослідженні Molecular Psychiatry.

Реклама
Читайте також:

Як чоловічий стрес впливає на майбутню дитину

Дослідники проаналізували зразки сперми 58 чоловіків, більшість у віці від 30 до 40 років. Як з'ясували науковці, стрес батька залишає довготривалі сліди на його спермі. Зрештою це впливає на розвиток потомства.

Як стрес чоловіка впливає на потомство
Стрес у чоловіка. Фото: Pexels

Ті чоловіки, у яких був високий рівень стресу в дитинстві, мали різні епігенетичні профілі сперми. Такого не спостерігалося у тих, хто пережив про менший стрес. Ці відмінності не змінились навіть після урахування інших факторів, наприклад куріння чи алкоголю. Це свідчить про те, що досвід дитинства може залишити тривалі епігенетичні сліди.

Хоча й дослідження свідчать про потенційний зв'язок між дитячим стресом та епігенетичними змінами в спермі, науковці наголошують, що дані ще є попередніми. Наразі точно не підтверджено той факт, як передаються ці зміни дітям та який остаточний вплив вони мають. Проводити роботу над цим відкриттям планують й надалі. Науковці прагнуть визначити, як епігенетичні зміни сперми можуть вплинути на здоров'я та розвиток майбутніх поколінь.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як перестати заїдати стрес. Є кілька порад, які дійсно допоможуть.

Також ми розповідали про те, що таке хронічний стрес. Важливо подолати його, бо ігнорування може бути небезпечним.

діти психологія стрес батьки цікаві факти
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:42 Україна на 20 місці за гендерною рівністю — чому це важливо

19:36 Стало відомо, які клуби претендують на Ротаня

19:35 У РФ школярки отруїлися горілкою та речовинами на концерті

19:15 Мешканців двох міст на Сумщині закликали терміново евакуюватися

19:11 Похолодання й дощ — синоптики спрогнозували погоду у Києві завтра

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс - 80x80

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс

18:55 У РФ запустили пропагандистський потяг для вербування на війну

18:51 Повітряні сили уразили пункт управління дронами РФ на Курщині

18:50 ЗСУ приєднались до параду у Британії з нагоди 80-річчя Перемоги

18:45 Інвестори із США цікавляться корисними копалинами Одещини

18:35 Зеленський зустрівся з лідером Сенату парламенту Чехії — відео

19:42 Україна на 20 місці за гендерною рівністю — чому це важливо

19:36 Стало відомо, які клуби претендують на Ротаня

19:35 У РФ школярки отруїлися горілкою та речовинами на концерті

19:15 Мешканців двох міст на Сумщині закликали терміново евакуюватися

19:11 Похолодання й дощ — синоптики спрогнозували погоду у Києві завтра

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс - 80x80

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс

18:55 У РФ запустили пропагандистський потяг для вербування на війну

18:51 Повітряні сили уразили пункт управління дронами РФ на Курщині

18:50 ЗСУ приєднались до параду у Британії з нагоди 80-річчя Перемоги

18:45 Інвестори із США цікавляться корисними копалинами Одещини

18:35 Зеленський зустрівся з лідером Сенату парламенту Чехії — відео

20:23 Трагедія 2 травня — що думають одесити про події 11 років потому

1 травня

22:33 Угода про надра зі США — як це позначиться на майбутньому Одещини

06:33 Як змінилося ставлення одеситів до 1 травня — святкують чи ні

30 квітня

22:33 Екстрим для всіх — ціни на відпочинок у Затоці на Одещині

29 квітня

22:33 Туристична Одеса під час війни — чим може здивувати сьогодні

28 квітня

22:33 Чи справді війна з Росією на фініші — думки одеситів

26 квітня

07:32 Відрахування з аспірантури та зміни для студентів, — інтервʼю

25 квітня

22:33 Посівна на Одещині — чи буде Україна із зерном

06:33 Ліки в аптеках подешевшали на 27% — реакція одеситів

24 квітня

19:47 Ціни в одеських магазинах — що подешевшало після свята

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Квітка смерті та самотності — яку рослину не можна тримати вдома

1 травня 2025

Валютне нерівноправ'я — які номінали євро стають непотрібними

30 квітня 2025

Поляк зізнався, що його здивувало в українських супермаркетах

3 травня 2025

Ці долари і євро вже не обміняти — яких купюр потрібно позбутися

2 травня 2025

Марки шин для авто, яких треба уникати за будь-яку ціну

22 квітня 2025

Суворі правила на кордоні — у кого можуть відібрати валюту у 2025

21 квітня 2025

Коли садити кабачки й огірки навесні 2025 — місячний календар

4 травня 2025

Оплата обов’язкова — в якому транспорті пенсіонери не мають пільг

3 травня 2025

За брухт міді дорого заплатять у травні — скільки коштує 1 кг

27 квітня 2025

Дзвонять шахраї — які номери телефону варто одразу блокувати