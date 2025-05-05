Чоловічий стрес може вплинути на здоров'я майбутньої дитини — дослідження

Стрес у чоловіка. Фото: Pexels

Чоловічий стрес — серйозна проблема. Це залишає відбиток у спермі. Й хоча зміни не торкаються самої ДНК, але впливають на те, як працюють гени у майбутньої дитини.

Про це йдеться у дослідженні Molecular Psychiatry.

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Як чоловічий стрес впливає на майбутню дитину

Дослідники проаналізували зразки сперми 58 чоловіків, більшість у віці від 30 до 40 років. Як з'ясували науковці, стрес батька залишає довготривалі сліди на його спермі. Зрештою це впливає на розвиток потомства.

Стрес у чоловіка. Фото: Pexels

Ті чоловіки, у яких був високий рівень стресу в дитинстві, мали різні епігенетичні профілі сперми. Такого не спостерігалося у тих, хто пережив про менший стрес. Ці відмінності не змінились навіть після урахування інших факторів, наприклад куріння чи алкоголю. Це свідчить про те, що досвід дитинства може залишити тривалі епігенетичні сліди.

Хоча й дослідження свідчать про потенційний зв'язок між дитячим стресом та епігенетичними змінами в спермі, науковці наголошують, що дані ще є попередніми. Наразі точно не підтверджено той факт, як передаються ці зміни дітям та який остаточний вплив вони мають. Проводити роботу над цим відкриттям планують й надалі. Науковці прагнуть визначити, як епігенетичні зміни сперми можуть вплинути на здоров'я та розвиток майбутніх поколінь.

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