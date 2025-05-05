Мужской стресс может повлиять на здоровье будущего ребенка — исследование

Стресс у мужчины. Фото: Pexels

Мужской стресс — серьезная проблема. Это оставляет отпечаток в сперме. И хотя изменения не касаются самой ДНК, но влияют на то, как работают гены у будущего ребёнка.

Об этом говорится в исследовании Molecular Psychiatry.

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Исследователи проанализировали образцы спермы 58 мужчин, большинство в возрасте от 30 до 40 лет. Как выяснили ученые, стресс отца оставляет долговременные следы на его сперме. В конце концов это влияет на развитие потомства.

Стресс у мужчины. Фото: Pexels

Те мужчины, у которых был высокий уровень стресса в детстве, имели разные эпигенетические профили спермы. Такого не наблюдалось у тех, кто пережил меньший стресс. Эти различия не изменились даже после учета других факторов, например, курения или алкоголя. Это свидетельствует о том, что опыт детства может оставить длительные эпигенетические следы.

Хотя и исследования свидетельствуют о потенциальной связи между детским стрессом и эпигенетическими изменениями в сперме, ученые отмечают, что данные еще являются предварительными. Пока точно не подтвержден тот факт, как точно передаются эти изменения детям и какое окончательное влияние они имеют. Проводить работу над этим открытием планируют и в дальнейшем. Ученые стремятся определить, как эпигенетические изменения спермы могут повлиять на здоровье и развитие будущих поколений.

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