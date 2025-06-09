Кращі книги з психології — вони дійсно змінять ваше життя назавжди

Дівчина читає книгу. Фото: Pexels

Бачити труднощі та долати їх можна усвідомлено й послідовно. Цьому навчать кілька книг з психології, які варто прочитати кожному. Вони допоможуть побачити життя у кращому світлі.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Три кращі книги з психології

"Звичка давати п'ять", Мел Роббінс

Один простий жест може стати каталізатором змін у житті. Авторка книги, Мел Роббінс, зрозуміла це, коли вирішила щоранку дивлячись у дзеркало "давати п'ять" своєму відображенню. Ця книга розповідає, як одна проста звичка може змінити ставлення до себе та допомогти подолати тривогу, невпевненість й інші внутрішні бар'єри.

Чоловік читає книгу. Фото: Pexels

"Шлях до процвітання: Нове розуміння щастя та благополуччя", Мартін Селігман

Як насправді насолоджуватись життям, а не просто проживати його? Багато людей прагнуть дізнатись цей секрет й ця книга його відкриває. Психолог Мартін Селігман представив у ній інноваційний підхід, який допоможе досягти щастя. Він ґрунтується на п'яти науково підтверджених елементах процвітання: сенсі, позитивних емоціях, залученості, відносинах та досягненнях.

"Ура, понеділок! 10 правил для життя з драйвом", Петтер Стурдален та Уле-Мартін Іле

Цей бестселер від норвезького мільйонера — відверта розповідь про те, як зберегти самоконтроль та знайти інші можливості, якщо світ навколо руйнується. Петтер Стурдален ділиться особистими правилами, які допомогли йому витримати падіння та досягнути більшого, ніж раніше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які книги варто прочитати тривожним людям. Вони змінюють усе.

Також ми розповідали про три кращі книги для саморозвитку. Вони допоможуть досягнути більшого.