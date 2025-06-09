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Главная Психология Вы посмотрите на жизнь по-новому — лучшие книги по психологии

Вы посмотрите на жизнь по-новому — лучшие книги по психологии

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 20:25
Лучшие книги по психологии — они действительно изменят вашу жизнь навсегда
Девушка читает книгу. Фото: Pexels

Видеть трудности и преодолевать их можно осознанно и последовательно. Этому научат несколько книг по психологии, которые стоит прочитать каждому. Они помогут увидеть жизнь в лучшем свете.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Три лучшие книги по психологии

"Привычка давать пять", Мел Роббинс

Один простой жест может стать катализатором изменений в жизни. Автор книги, Мел Роббинс, поняла это, когда решила каждое утро глядя в зеркало "давать пять" своему отражению. Эта книга рассказывает, как одна простая привычка может изменить отношение к себе и помочь преодолеть тревогу, неуверенность и другие внутренние барьеры.

Три кращі книги з психології
Мужчина читает книгу. Фото: Pexels

"Путь к процветанию: Новое понимание счастья и благополучия", Мартин Селигман

Как на самом деле наслаждаться жизнью, а не просто проживать ее? Многие люди стремятся узнать этот секрет и эта книга его открывает. Психолог Мартин Селигман представил в ней инновационный подход, который поможет достичь счастья. Он основывается на пяти научно подтвержденных элементах процветания: смысле, положительных эмоциях, вовлеченности, отношениях и достижениях.

"Ура, понедельник! 10 правил для жизни с драйвом", Петтер Стурдален и Уле-Мартин Иле

Этот бестселлер от норвежского миллионера — откровенный рассказ о том, как сохранить самоконтроль и найти другие возможности, если мир вокруг рушится. Петтер Стурдален делится личными правилами, которые помогли ему выдержать падение и достичь большего, чем раньше.

Напомним, ранее мы писали о том, какие книги стоит прочитать тревожным людям. Они меняют все.

Также мы рассказывали о трех лучших книгах для саморазвития. Они помогут достичь большего.

психология книги изменения советы самопознание
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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