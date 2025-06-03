Як зрозуміти, що ви емпатична людина — перевірте себе за цими ознаками

Дівчина посміхається. Фото: Freepik

Деякі люди занадто чутливі та часто емоційніші за інших. Вони завжди беруть близько до серця чужі переживання, що може бути болючим для них самих. Зрозуміти, що ви емпат, можна з кількох яскравих ознак.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Ознаки, що видають емпата

Відчуває брехню

Емпати відчувають, коли люди говорять їм неправду. Вони завжди розуміють, кому краще не довіряти. На це може вказувати інтуїція.

Вміє слухати

Емпатичні люди — це ідеальні співрозмовники. Вони завжди вислухають та уважно поставляться до почуттів іншої людини.

Подруги спілкуються. Фото: Freepik

Занадто щедрі

Часто емпати можуть робити необдумані вчинки та, відчуваючи порив щедрості, віддавати людям ледь не все. Часом це може шкодити.

У них запитують поради

В емпатів люди часто просять поради, навіть коли йдеться про речі, ніяк не пов'язані з ними. Такі чутливі люди завжди прагнуть усім допомогти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які ознаки вказують на приховану депресію. Це небезпечний емоційний стан.

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