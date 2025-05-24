Неочевидні ознаки прихованої депресії — на що варто звернути увагу

Дівчина в депресії. Фото: Freepik

Депресія вражає мільйони людей. Це небезпечний стан, який потребує втручання спеціаліста та допомоги. Однак інколи людина може й сама не розуміти, наскільки ситуація серйозна, та навіть не підозрювати, що має справу з прихованою депресією.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Ознаки прихованої депресії

Механічна посмішка

Якщо ви посміхаєтесь, але відчуваєте, що всередині немає відгуку, це може бути тривожним дзвіночком. Люди з прихованою депресією роблять це механічно, не відчуваючи радості насправді.

Ранок розпочинається з важкості

Якщо вам хочеться ще полежати в ліжку з відчуттям важкості у тілі та грудях, це навряд чи свідчить про лінь. Такий стан може бути ознакою прихованої депресії.

Депресія у дівчини. Фото: Freepik

Постійний галас на фоні

Музика, відео чи кіно — так ви будете намагатись заглушити тривогу. Якщо вам важко перебувати в тиші, можливо ви так намагаєтесь позбутись нав'язливих думок в голові.

Рідше спілкування зі знайомими

Це може означати, що ви економите енергію. Адже будь-яке спілкування — це витрата ресурсу. Річ у тому, що будь-яка розмова потребує зусиль, яких немає.

Чутливість до звуків

Звук води, удари дверей чи кроки за спиною можуть викликати мікропаніку в людей, які мають приховану депресію. Це свідчить про перевантаженість нервової системи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які книги варто прочитати тривожним людям. Вони змінять ваше життя.

Також ми розповідали про те, коли психолог може відмовити вам у терапії. Є кілька ситуацій, в яких це можливо.