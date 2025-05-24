Неочевидные признаки скрытой депрессии — на что стоит обратить внимание

Девушка в депрессии. Фото: Freepik

Депрессия поражает миллионы людей. Это опасное состояние, которое требует вмешательства специалиста и помощи. Однако иногда человек может и сам не понимать, насколько ситуация серьезна, и даже не подозревать, что имеет дело со скрытой депрессией.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Признаки скрытой депрессии

Механическая улыбка

Если вы улыбаетесь, но чувствуете, что внутри нет отклика, это может быть тревожным звоночком. Люди со скрытой депрессией делают это механически, не испытывая радости на самом деле.

Утро начинается с тяжести

Если вам хочется еще полежать в постели с ощущением тяжести в теле и груди, это вряд ли свидетельствует о лени. Такое состояние может быть признаком скрытой депрессии.

Депрессия у девушки. Фото: Freepik

Постоянный шум на фоне

Музыка, видео или кино — так вы будете пытаться заглушить тревогу. Если вам трудно находиться в тишине, возможно вы так пытаетесь избавиться от навязчивых мыслей в голове.

Реже общение со знакомыми

Это может означать, что вы экономите энергию. Ведь любое общение — это расход ресурса. Дело в том, что любой разговор требует усилий, которых нет.

Чувствительность к звукам

Звук воды, удары двери или шаги за спиной могут вызвать микропанику у людей, которые имеют скрытую депрессию. Это свидетельствует о перегруженности нервной системы.

Напомним, ранее мы писали о том, какие книги стоит прочитать тревожным людям. Они изменят вашу жизнь.

Также мы рассказывали о том, когда психолог может отказать вам в терапии. Есть несколько ситуаций, в которых это возможно.