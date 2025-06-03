Как понять, что вы эмпатичный человек — проверьте себя по этим признакам

Девушка улыбается. Фото: Freepik

Некоторые люди слишком чувствительны и часто эмоциональнее других. Они всегда принимают близко к сердцу чужие переживания, что может быть болезненным для них самих. Понять, что вы эмпат, можно по нескольким ярким признакам.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Чувствует ложь

Эмпаты чувствуют, когда люди говорят им неправду. Они всегда понимают, кому лучше не доверять. На это может указывать интуиция.

Умеет слушать

Эмпатичные люди — это идеальные собеседники. Они всегда выслушают и внимательно отнесутся к чувствам другого человека.

Подруги общаются. Фото: Freepik

Слишком щедрые

Часто эмпаты могут совершать необдуманные поступки и, чувствуя порыв щедрости, отдавать людям чуть ли не все. Порой это может вредить.

У них спрашивают совета

У эмпатов люди часто просят совета, даже когда речь идет о вещах, никак не связанных с ними. Такие чувствительные люди всегда стремятся всем помочь.

Напомним, ранее мы писали о том, какие признаки указывают на скрытую депрессию. Это опасное эмоциональное состояние.

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