Как понять, что вы эмпатичный человек — проверьте себя по этим признакам

Вы эмпат, если делаете это — признаки чувствительного человека
Некоторые люди слишком чувствительны и часто эмоциональнее других. Они всегда принимают близко к сердцу чужие переживания, что может быть болезненным для них самих. Понять, что вы эмпат, можно по нескольким ярким признакам.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Признаки, выдающие эмпата
Чувствует ложь
Эмпаты чувствуют, когда люди говорят им неправду. Они всегда понимают, кому лучше не доверять. На это может указывать интуиция.
Умеет слушать
Эмпатичные люди — это идеальные собеседники. Они всегда выслушают и внимательно отнесутся к чувствам другого человека.
Слишком щедрые
Часто эмпаты могут совершать необдуманные поступки и, чувствуя порыв щедрости, отдавать людям чуть ли не все. Порой это может вредить.
У них спрашивают совета
У эмпатов люди часто просят совета, даже когда речь идет о вещах, никак не связанных с ними. Такие чувствительные люди всегда стремятся всем помочь.
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