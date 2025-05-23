Найнебезпечніші види психологічного насильства — як їх розпізнати

Засмучена дівчина. Фото: Freepik

Психологічне насильство не менш небезпечне за фізичне. Воно може зруйнувати самооцінку людини вщент та зробити її повністю залежною від інших. Жертви емоційного тиску часто відчувають сором, непереборний страх та негативні емоції.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Чотири види психологічного насильства

Газлайтинг

Така форма психологічної маніпуляції проявляється в тому, що людина починає сумніватися у власній пам'яті та розумі. Часто газлайтери заперечують факти та звинувачують жертву у вигадках. Вони здатні перекручувати події й знецінювати почуття людини. Така тактика спрямована на те, щоб повністю взяти під контроль емоційний стан жертви.

Неглект

Ця форма насильства полягає в тому, що людину, яка потребує догляду, позбавляються належного харчування, захисту чи медичної допомоги, наприклад. Часто жертвами неглекту стають діти. Таке систематичне недбальство викликає відчуття непотрібності й безпорадності. Через це самооцінка людини знижується до мінімуму.

Дівчина плаче. Фото: Freepik

Віктімблеймінг

Таке психологічне насильство проявляється в тому, що жертву злочину повністю чи частково звинувачують в тому, що сталося. Мовляв, вона теж несе відповідальність. Віктімблеймінг може проявлятись у різних формах. Фрази: "Ти сама винна, що тебе обікрали, потрібно дивитися за речами" чи "Як ти могла дозволити так із тобою поводитися?" — це саме про цей вид насильства.

Гостинг

Психологічне насильство в такому випадку проявляється в різкому припиненні будь-яких стосунків без попередження та пояснення причин. Це може статися в романтичних, дружніх, ділових чи будь-яких інших стосунках. Такий вчинок викликає глибокі почуття суму, розгубленості та тривоги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фрази свідчать про емоційне насильство. Таке спілкування — не норма.

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