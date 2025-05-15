Фрази, за якими ховається емоційне насильство — як часто ви їх чуєте

Чоловік та жінка. Фото: Freepik

Насильство — це не тільки про фізичний вплив. Деякі партнери емоційно знущаються з других половинок та через слова намагаються позбавити людину свободи волі, маніпулювати й взяти під контроль. Визначити, що поруч з вами саме такий чоловік, можна з його фраз.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Які фрази свідчать про емоційне насилля

"Тобі просто здається"

Ця фраза — спроба маніпулювати вашими почуттями. Також партнер може говорити про те, що все не так, як ви собі придумали. Таким чином він перекладає відповідальність на вас та тисне.

"Ти постійно все перебільшуєш"

Якщо вам постійно говорять, що ви робите з мухи слона, це теж може свідчити про проблеми у стосунках. Таке емоційне насилля спрямоване на те, щоб знецінити вас.

Погані стосунки у парі. Фото: Pexels

"Я ніколи такого не казав"

Часто партнер, який намагається маніпулювати вами, говорить про те, що вам все здалось. Він не визнає свою провину та завжди звинувачує вас у тому, що ви все вигадали.

"Ти сама винна"

Про емоційне насилля свідчить перекладання відповідальності на вас. Партнер може маніпулювати вами, заявляючи, що якби ви поводили себе по-іншому, неприємності б не сталося.

Засмучена дівчина. Фото: Pexels

"Ти драматизуєш і занадто чутлива"

Це ще одна фраза, яка свідчить про емоційне насилля у стосунках. Так партнер знову ж таки намагається звинуватити вас у проблемі та поставити під сумнів ваші почуття.

"Це був просто жарт"

Часто друга половинка може прикриватись тим, що ви сприймаєте все занадто серйозно. Мовляв, ви завжди не розумієте жартів. Однак, гумор — це про те, коли смішно вам обом. Якщо ж це ображає вас, варто обговорити це з партнером.

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